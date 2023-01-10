10 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Konya'daki barınakta bir köpeği eziyet ederek öldüren belediye çalışanları tutuksuz yargılanacak

Konya'daki barınakta bir köpeği eziyet ederek öldüren belediye çalışanları tutuksuz yargılanacak

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeğin kürekle öldürülmesi olayıyla ilgili davada; köpeğe vurarak öldüren ve haklarında 6'şar yıla kadar hapis cezası istenen sağlık teknisyeni Murat Bacak ile hayvanı sürükleyerek götüren Sefa Çakmak'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 14:04
Takip Et

Konya'daki barınakta bir köpeği eziyet ederek öldüren belediye çalışanları tutuksuz yargılanacak

Konya'daki barınakta bir köpeği eziyet ederek öldüren belediye çalışanları tutuksuz yargılanacak
+
Aa
-

Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesince, Murat Bacak ve Sefa Çakmak hakkında verilen tahliye kararına savcılık tarafından yapılan itiraz, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirildi. Yapılan itiraz reddedildi.

Ne olmuştu?
Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, Murat Bacak'ın köpeğe kürekle vurup öldürmesi, Sefa Çakmak'ın da hayvanı sürükleyerek götürmesine ait görüntüler, 24 Kasım'da sosyal medyada paylaşılmıştı. 16 Kasım'da yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, tepkilere neden olmuştu. 

Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, Bacak'ın köpeğe kürekle vurup öldürmesi, Çakmak'ın da hayvanı sürükleyerek götürmesine ait görüntüler, 24 Kasım'da sosyal medyada paylaşılmıştı. 16 Kasım'da yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, tepkilere neden olmuştu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Bacak ve Çakmak'ın "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmiş, ilk duruşmada tahliyelerine karar verilmişti. 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
1
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
2
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
3
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
4
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Mehmet Barlas'tan sürpriz yazı. DEVA Parti'sinin son anda kiminle ittifak yapacağını yazdı
5
﻿Mehmet Barlas'tan sürpriz yazı. DEVA Parti'sinin son anda kiminle ittifak yapacağını yazdı
﻿Mehmet Barlas'tan sürpriz yazı. DEVA Parti'sinin son anda kiminle ittifak yapacağını yazdı
﻿Farioli sonucu beğenmedi
6
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
7
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿Bolu'da içme suyundan ölümün nedeni belli oldu
﻿Bolu'da içme suyundan ölümün nedeni belli oldu
﻿Bolu'da içme suyundan ölümün nedeni belli oldu
﻿İzmir’de sağanak yağış etkili oldu
﻿İzmir’de sağanak yağış etkili oldu
﻿İzmir’de sağanak yağış etkili oldu
﻿Rusya'da bütçe 2022'de 3,3 trilyon ruble açık verdi
﻿Rusya'da bütçe 2022'de 3,3 trilyon ruble açık verdi
﻿Rusya'da bütçe 2022'de 3,3 trilyon ruble açık verdi
﻿Kazakistan’da apartmanda doğal gaz patlaması. 3 kişi öldü
﻿Kazakistan’da apartmanda doğal gaz patlaması. 3 kişi öldü
﻿Kazakistan’da apartmanda doğal gaz patlaması. 3 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.