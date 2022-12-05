Sabıkalı şirket cephanelik yapacak. Milyonlarca liraya inşa ettiği kayak pistleri iki defa yerle bir olmuştu

Türkiye’nin birçok yerinden rant haberleri gelmeye devam ediyor. Bunların en sonuncusu da Konya’daki cephanelik olarak bilinen 47'nci Mühimmat Bölük Komutanlığı'ndan geldi.

Konya’daki cephanelik olarak bilinen 47'nci Mühimmat Bölük Komutanlığı'nın taşındığı öğrenildi. Ayrıca yeni cephanelik de 358 milyon TL’ye Palandöken’de inşa ettiği kayak pistleri iki defa yerle bir olan Sarıdağlar İnşaat’a yaptırılıyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı’na ait Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan ve cephanelik olarak bilinen 47’nci Mühimmat Bölük Komutanlığı’nın arazisi AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi. 1 milyon 895 bin metrekarelik araziye sahip olan cephaneliğin Çumra ilçesine taşınacağı açıklandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Uğur İbrahim Altay 2021 yılında yaptığı açıklamada, mevcut cephanelik arazisini aldıklarını ve bunun karşılığında da Çumra’ya 8 milyon metrekarelik arazi üzerinde kurulacak yeni cephaneliğin yapımını üstlendiklerini ifade etti. Altay, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yeni tip mühimmatını depolayabileceği standartta modern bir tesis inşa ediyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını üstlendiği yeni cephaneliği inşa ettirmek için iki ayrı ihale düzenlendi. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, AKP’li belediye, Çumra ilçesine inşa edilen cephanelik için ilk olarak 3 Eylül 2021 tarihinde bir ihale düzenledi. Pazarlık usulüyle düzenlenen bu ihalenin 214 milyon 950 bin TL’ye Bingöl merkezli Sarıdağlar İnşaat’a verildiği açıklandı.

Ardından cephaneliğin inşası için 26 Ekim 2022’de bir ihale daha düzenlendi. Pazarlık usulüyle düzenlenen bu ihale de 142 milyon 990 bin TL’ye yine ilk ihaleyi de alan Sarıdağlar İnşaat’a verildi. Bu iki ihaleyle şirkete ödenen para yaklaşık 358 milyon TL’ye ulaştı.

YENİ CEPHANELİK SARIDAĞLAR İNŞAAT'A YAPTIRILIYOR

Cephaneliğin inşa ettirildiği Sarıdağlar İnşaat, daha önce Erzurum’a inşa ettiği kayak pistlerinin iki defa çökmesi skandalıyla ülke gündemine oturmuştu. Sarıdağlar İnşaat’a Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için 2011’de 100 milyon liraya Erzurum Palandöken’e kayakla atlama pisti yaptırıldı. Ülkenin ilk kayakla atlama pisti de olan tesisin açılışını dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘‘Erzurum’a çağ atlatacak tesis’’ diyerek yaptı. Ancak milyonlarca liraya yaptırılan pistin üç yıl sonra, 15 Temmuz 2014’te çökmesi gündem oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken felaketin ardından pistin zemin etüdü yapılmadan heyelan bölgesine inşa edildiği iddia edildi. O dönem açıklama yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan tesise yönelik “Olağanüstü bir mühendislik hatası” ifadelerini kullanmıştı.

5 YIL GEÇMEDEN PİSTLER YİNE ÇÖKTÜ

Dönemin Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak da yaptığı açıklama ile bir skandala imza atarak kulelerin yıkılmasına sevinmişti. Altıparmak, “Yıkılması kamuoyunda ciddi ses getirdi. Reklamın kötüsü olmaz anlamında bir tanıtımı oldu” demişti. Aynı yıl TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’nda yapılan açıklamada ise bilimsel verilere ve uyarılara aldırılmadan heyelan bölgesine yapılan projeyle kamunun zarara uğratıldığı ve halkın parasının çöpe atıldığı vurgulandı.

2014 yılında toprak kayması sonucu pistleri çöken atlama kulelerinin 2017 Avrupa Gençlik Kış Olimpik Festivali’ne (EYOWF 2017) yetiştirilmesi için yoğun çalışma başlatılmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yaptığı ihalenin ardından yüklenici firma fore kazıklar çakarak pistteki kaymayı durdurup, yerle bir olan tesisleri eski haline getirmişti. Ancak aradan 5 yıl geçmeden, 2021’de pistlerde yeniden açılma ve kaymalar yaşanmaya başladı. Geçen yıl da pist bir kez daha çöktü.

SAHİBİ AKP’Lİ ESKİ BAKANIN ARKADAŞI​

Sarıdağlar İnşaat’ın sahibi Ahmet Sarıdağ, Türkiye’de Helal Turizm Sertifikası alan ilk otel olan, “Muhafazakâr İslami Otel” sloganını kullanan Antalya’daki Adenya Otel’in de sahibi. Ahmet Sarıdağ’ın eski Kalkınma Bakanı AKP’li Cevdet Yılmaz’ın çocukluk arkadaşı olduğu, birçok bakan ve milletvekilinin de tatillerini Sarıdağ’ın İslami usullere göre hizmet veren otelinde geçirdiği de iddialar arasında.

Sarıdağlar İnşaat, kamudan sadece son 10 yılda, 14 projenin ihalesini aldı. Bu ihalelerle kamunun kasasından şirkete 3 milyar 474 milyon TL ödendi. Çamlıca Tepesi’ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması amacıyla 2016 yılının Mart ayında inşaatına başlanan Çamlıca Kulesi de yine bu şirkete yaptırıldı.