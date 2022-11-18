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Müteahhidin Zafer'i. Zarar garantili havalimanı

Zafer Havalimanı’nda 10 ayda kullanan yolcu sayısının 2022 için verilen garanti yolcu sayısını karşılama oranı yüzde 18’de kaldı. Şirkete 7 milyon avro garanti ödeme yapılması bekleniyor.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 09:42
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Zarar garantili havalimanı. Müteahhidin Zafer'i

Müteahhidin Zafer'i. Zarar garantili havalimanı
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Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Yap-İşlet-Devret modeli ile yaptırılan ve Kasım 2012’de hizmete açılan Kütahya Zafer Havalimanı’nın bütçede açtığı karadelik hemen her yıl daha da büyüdü.

2021 yılında, 1 milyon 317 bin 733 yolcu garantisine karşın yalnızca 22 bin 936 yolcunun kullandığı Zafer Havalimanı, 2022 yılında da ilgi görmedi. Havalimanının garanti edilen yolcu sayısını karşılama oranı 2022 yılının 10 ayında yüzde 18’de kaldı.

Hizmete girdiği Kasım 2012 itibarıyla hayali yolcu garantilerine yönelik tutmayan hedeflerle gündeme gelen Zafer Havalimanı, 2022 için garanti edilen yolcu sayısının yanına dahi yaklaşamadı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin verilerine göre, 1 milyon 317 bin 733 yolcu garantili Kütahya Zafer Havalimanı, Ekim ayında yalnızca 50 bin 979 yolcuyu ağırladı.

ZARAR GARANTİLİ HAVALİMANI

2022’nin Ocak-Ekim döneminde havalimanını kullanan toplam yolcu sayısı ise verilen garantinin çok altında kalarak 238 bin 626 olarak gerçekleşti. Havalimanını ocak ayında yalnızca 2 bin 554 yolcu kullanırken şubat, mart ve nisan aylarındaki yolcu sayısı sırasıyla 5 bin 20, 7 bin 588 ve 11 bin 883 oldu. Havalimanı, Mayıs-Eylül döneminde de kâğıt üzerinde öngörülen kadar tercih edilmedi.

 

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Batandaş
18.11.2022 09:50
Hani diyorlar ya. projen ne? ne yaptın? ahanda zafer havaalanı yaptım. ankarada anka park yaptım parka dinazor diktim. say say bitmez.  
 
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