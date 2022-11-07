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  • Yeşil araziyi imara açtılar... Kuran kursu görünümlü rant. Bilin bakalım baş rolde kimin ağabeyi var

Yeşil araziyi imara açtılar... Kuran kursu görünümlü rant. Bilin bakalım baş rolde kimin ağabeyi var

İstanbul Fatih’te, kültür alanı olarak ayrılan vakıf arazisi eski AKP Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun başkanlığını yaptığı ‘Yeni Dünya Vakfı’na ‘Kuran kursu’ için 9 yıllığına tahsis edilmesi mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu...

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 13:52
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Bilin bakalım baş rolde kimin ağabeyi var. Yeşil araziyi imara açtılar... Kuran kursu görünümlü rant.

Yeşil araziyi imara açtılar... Kuran kursu görünümlü rant. Bilin bakalım baş rolde kimin ağabeyi var
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun ağabeyi olan eski Milletvekili Mahmut Göksu’nun başkanlığını yürüttüğü ‘Yeni Dünya Vakfı’ Fatih’teki belki de son yeşillik alanlardan biri olan Karadeniz Caddesi üzerindeki 3 dönümlük araziyi Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden 9 yıllığına kiralayarak imara açtırdı.

MedyaRadar’ın özel haberine göre ‘Kuran kursu’ adı altında, 457 pafta 2479 ada 9 parselde bulunan ağaçlıklı alanda 5 kat olacak şekilde inşaata başlandı.

Tarihi medrese kalıntılarının olduğu ve mahalle halkının yeşil alan olarak kullandığı arazi için imza kampanyası düzenlense de bir sonuç elde edemedi.

Öte yandan Kuran kursu yapılacak yerin bulunduğu bölgede çok sayıda Kuran kursunun olması ise dikkat çekiyor.

VAKFIN YÖNETİ MİNDE AKP’Lİ İSİMLER VAR

Yeni Dünya Vakfı'nın yönetiminde oldukça önemli isimler var. Eski AKP Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun başkanlığını yaptığı vakfın mütevelli heyetinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Başbakan Başdanışmanı Mustafa Şen bulunuyor. Yönetimde AKP Büyükçekmece İlçe eski Başkanı Ekrem Görçeker, Akmercan şirketler grubunun sahibi Gazi Akmercan, eski AKP Milletvekili Sağlık Bakanı yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de yer alıyor.

Öte yandan vakfın istişare kurulunda ise AKP’li Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Fatih eski Belediye Başkanı Mustafa Demir, Küçükçekmece eski Belediye Başkanı Temel Karadeniz'in de aralarında bulunduğu birçok partili isim var.

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mmt
7.11.2022 13:54
din heryerde kullanılıyor.  
 
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