Konyalı John Wick Konya'yı tanıttı. Görüntüleri sosyal medyada viral oldu

Keanu Reeves’in canlandırdığı John Wick karakterine benzerliğiyle dikkat çeken ve kendine ‘Konyalı John Wick’ diyen Ömer Aslan'ın Konya'yı tanıttığı görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Konyalı John Wick Konya'yı tanıttı. Görüntüleri sosyal medyada viral oldu

Konya’da beden eğitimi öğretmeni Ömer Aslan, ünlü Hollywood yıldızı Keanu Reeves’in canlandırdığı John Wick karakterine benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Yaptığı paylaşımlar sayesinde popüler olan Aslan, Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri filminde de oyunculuğa adım attı.

Sosyal medyada 100 bin takipçiye ulaşan Aslan'ın ise, 'Konyalı arkadaşlarınıza gönderin
Siz de Konya’da yaşamak için bir sebep yazın' notuyla paylaştığı video ise viral oldu.

Aslan'ın Konya'yı tanıttığı video sosyal medyada dalga konusu oldu. Kullanıcıların kullandığı sosyal medya kalıbı olan, 'psikolog' mesajlarıyla gündem haline getirdiler.

Kullanıcılar, 'Psikoloğum: Konyalı John Wick gerçek değil' yorumlarında bulundu.

Aslan'ın Konya videosu sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

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