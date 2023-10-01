Konyaspor Beşiktaş maçı

İLK 11'LER
Konyaspor: Paul, Ahmet, Uğurcan, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Nzonzi, Oğulcan, Marlos, Oliviera
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Amartey, Omar, Masuaku, Amir, Salih, Bahktiyor, Rashica, Muleka, Aboubakar
MAÇ BAŞLADI
Konyaspor-Beşiktaş mücadelesi hakemin düdüğüyle başladı.
BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ
Siyah-beyazlı ekip, ilk yarının son dakikasında golü buldu ve 1-0 öne geçti.
Uğurcan Yazğılı, topu kendi ağlarına yolladı ve 45+1'de gol oldu.
İLK YARI BİTTİ
Beşiktaş, mücadelede ilk yarıyı önde kapattı.
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü devam eden mücadelenin ikinci yarısı başladı.
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