Konyaspor Beşiktaş maçı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'a konuk oluyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Konyaspor Beşiktaş maçı

İLK 11'LER
Konyaspor: Paul, Ahmet, Uğurcan, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Nzonzi, Oğulcan, Marlos, Oliviera

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Amartey, Omar, Masuaku, Amir, Salih, Bahktiyor, Rashica, Muleka, Aboubakar

MAÇ BAŞLADI
Konyaspor-Beşiktaş mücadelesi hakemin düdüğüyle başladı.

BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ

Siyah-beyazlı ekip, ilk yarının son dakikasında golü buldu ve 1-0 öne geçti.

Uğurcan Yazğılı, topu kendi ağlarına yolladı ve 45+1'de gol oldu.

İLK YARI BİTTİ

Beşiktaş, mücadelede ilk yarıyı önde kapattı.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü devam eden mücadelenin ikinci yarısı başladı.

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