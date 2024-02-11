Konyaspor haftalar sonra neyi doğru yaptı? Recep Çınar açıkladı

Bir an önce düşme potasından uzaklaşmak adına, ligde kalan bütün maçlarının “final” anlamına geldiğini çok iyi bilen Konyaspor için, rakiplerin ne yaptığı ya da ne yapacağı çok önemli değil artık…

Yeşil-beyazlı ekip, kendi göbeğini kendisi kesmeli…

Rakiplerinin maçlarını beklemek yerine, kalan maçlarını kazanmaya odaklanmalı…

Konyaspor, lige tutunacağı puanları toplayarak, “kahır” sezonun bir an önce bitmesini istiyor…

Dolayısıyla Ankaragücü maçı, Konyaspor için, bu anlamda çok önemliydi…

Doğruyu söylemek gerekirse; hafta başından bugüne kadar Ankaragücü maçı için “olağanüstü hal” ya da “seferberlik” ilan edildi Konya’da…

Çıkarılan bu gürültünün ya da davetin sonucunda da Konyaspor içerisinde bulunduğu sezonun seyirci rekorunu kırdı…

Daha önceki maçlarda 3-5 bin seyirciye oynayan Konyaspor, Ankaragücü maçında 25 bin seyirciyi oynadı…

Keşke daha önceki maçlarda da 25-30 bine oynasaydı, en azından bugün bulunduğu yerden daha iyi noktalarda olurdu…

Maalesef “davet etmeselerdi ne işim vardı Konyaspor’da” diyen, egolu ve kibirli bir adam, gelinen noktada taraftarları, hem takımdan, hem de tribünlerden uzaklaştırdı.

xxx

Ankaragücü…

Mevcut oyuncu grubu ile gözünü üst sıralara diken, ligin iyi takımlarından birisi…

Siz bakmayın Ankaragücü’nün orta sıraların altında, alt sıraların üstünde olduğuna…

Üst düzey ve yetenekli oyunculara sahip…

Devre arasında yaptıkları takviyeleri de es geçmemek lazım…

Emre Belözoğlu gibi agresif bir teknik adama sahip olmaları da cabası…

Özeti şu; Konyaspor çok önemli bir rakiple oynadığı maçı tek golle de olsa geçmeyi başardı ve sadece 3 puan değil, çok önemli bir sinerji ve özgüven de kazandı…

Küçümsememek, ama çokta büyütmemek lazım, çünkü sadece bir maç kazandı Konyaspor.

xxx

KONYASPOR İLK 45’DE TAKIM GİBİ OYNADI

Omeroviç, sahaya rotasyonlu, ama kazanma odaklı bir kadroyu sürdü…

Kalede Slowik, savunma dörtlüsünde Ahmet Oğuz, Damjanoviç, Uğurcan Yazgılı ve Guilherme forma şansı bulurken, bu dörtlünün önünde Nzonzi ve Soner Dikmen, orta üçlüde Prip, Cicaldau ve Ethemi, en önde ise Sokol görev yaptı…

Ankaragücü 4-3-3, Konyaspor ise 4-2-3-1 sistemi ile sahaya yayıldı…

Bu maç öncesinde “ilk 11’de şu da olsaydı” denilebilecek önemli bir eksiği yoktu yeşil-beyazlı ekibin…

Bunun yanı sıra kulübesinde de Marlos gibi, Ndao ve yeni transfer Sambou gibi etkili hamle oyuncuları vardı…

Konyaspor’un oyuna, çok istekli ve coşkulu başlamasına rağmen, kalesinde de iki ciddi tehditle karşı karşıya kaldı…

7 ve 8. Dakikalarda Ankaragücü Ali Sowe ile Konyaspor kalecisi Slowik’i rahatsız etti…

Karşılaşmanın ilk 20 dakikası geride kalırken, Cicaldou ve Damjanoviç’le bulduğu pozisyonlardan yararlanamadı ev sahibi takım…

İlerleyen dakikalarda oyunu tutan, topa daha çok sahip olan, ön tarafta daha çok zaman geçiren Konyaspor 38’de tabelayı değiştirdi…

Sokol’un sıfırdan altı pasın içerisine kestiği topa gelişine vuran Prip, tribünleri ayağa kaldıran golü attı…

Ankaragücü 1-0 geriye düştükten sonra, savunmasını biraz daha ileriye çıkararak, beraberlik golü için girişimlerde bulundu…

Özellikle ilk yarının uzatma dakikasında Radakoviç’in Konyaspor defans arkasına attığı uzun topa, Pedrinho’nun yaptığı hamle direğin üstünden auta giderken, deyim yerindeyse tribünlerdeki 25 bin kişinin de yüreklerini ağızlarına getirdi.

İKİNCİ YARI

İkinci 45’e Ankaragücü iki değişiklikle başladı...

Tolga ve Morutan’ı kenara alan Emre Belözoğlu, Flips ve Sapanora’yı sahaya sürdü…

Emre Belözoğlu’nun takımı bu yarıya biraz daha agresif başladı, golü yoktu, ama gol girişimleri Konyaspor’u oldukça rahatsız etti…

Konyaspor teknik direktörü Omeroviç’ten 62’de iki hamle geldi…

Sokol ve Ethemi’yi kulübeye alan Bosnalı Hoca, Ndao ve Sambou’yu taze kuvvet olarak oyuna aldı…

Ankaragücü takımı, tabelayı değiştirme adına, özellikle kanatlardan getirdiği toplarla, Konyaspor kalesinde ciddi pozisyonlar buldu, ancak ev sahibi takımın savunma oyuncularının kale gibi durmaları ve iyi kademe yapmaları, konuk takımın hevesini kursağında bıraktı…

Konyaspor inanılmaz bir direnç göstererek, Prip’in attığı tek golle 1-0’lık avantajını kullandı ve karşılaşmayı kazandı…

Konyaspor’un kazanması gerekiyordu…

Kazandı da…

Ama omuz zoruyla…

Ama Prip’in golüyle…

Belki mükemmel oynamadı ya da rakibi eze eze yenmedi, ama kaybetmemesi gerektiği kadar oynadı, dahası çok istedi ve daha çok mücadele etti…

Sonuç olarak Konyaspor’lu oyuncular, haftalar sonra 3 puanı bir arada görmenin sevincini yaşadı ve yaşattılar.