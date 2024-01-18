Konyaspor kenardan gelenlerle turladı. Recep Çınar yazdı

KUPA MALİ KÜLFET

Bir tarafta bulunduğu yerden bir alt lige gitmemek için direnen Konyaspor, diğer tarafta ise bir üst lige yükselmek için çaba gösteren Göztepe…

İzmir temsilcisini bilemem, ama Konyaspor’un kupa gibi bir derdinin olmadığına, asıl derdinin bulunduğu lige tutunmak olduğuna iddiaya girerim…

Daha açık konuşmak gerekirse, kupa mesaisi Konyaspor gibi mali konuda sıkıntı çeken kulüplere ek masraflar getiriyor…

Federasyon bu masrafın ne kadarını karşılıyor, o konuda bir bilgim olmadığı için de, yorum yapamıyorum…

Şunu net biliyorum; kupa mesaisinde kulüplerden çıkan para ile kulüplere giren paranın arasında hatırı sayılır bir fark var olduğunu düşünüyorum…

Çünkü, astarı yüzünden pahalıya gelen bir durum söz konusu…

Dolayısıyla, para olarak kulüpler içerde diyebilirim…

Tabii ki kupayı müzesine götürecek takım hariç!

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ROTASYONLU KADRO

Bazı başkanlar ya da teknik adamlar, “kupada gittiğimiz yere kadar” derler ya, Konyaspor için geçerli değil bu söylem…

Hakan Keleş’le yollarını ayırdıktan sonra takımı Omeroviç’e teslim eden yönetim, bir taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor…

Yıllarca Aykut Kocaman’ın yardımcılığını yapan Omeroviç, Konyaspor’daki ilk sınavını Ziraat Türkiye Kupası’nın 5. Turu’nda Göztepe’ye karşı verdi…

Yeşil-beyazlılar, Göztepe karşısına kalede Deniz Ertaş, savunmada Ahmet Oğuz, Metehan Mert, Kahraman Demirtaş, Guilherme, önlerinde Nzonzi, öndeki dörtlüde Muriç, Uğurcan Yazgılı, Oğulcan Ülgün, Yunus Mallı, ileride ise Nelson Oliveira 11’iyle çıktılar…

Konyaspor’un yeni teknik patronu Omeroviç, açıkçası rotasyonu fazla abartmamış olsa da sonunun nereye gideceğini bilemedikleri kupada “sakat”a gelmemek için, takımın önemli oyuncularını Antalyaspor maçına saklamış…

Haklı mı?

Bence haklı…

Buna rağmen, Bosnalı Hoca ilk sınavında kaybetmeme üzerine yoğunlaşmış…

Kendince haklı…

Kimse kaybetmeyi sevmez.

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KONYASPOR’DA SİSTEM DE DEĞİŞTİ

Seyircinin hemen hemen hiç ilgi göstermediği karşılaşmanın favorisi belli değildi…

Tur iki tarafa da gitti geldi…

Ancak, sahadan sevinerek ayrılan takım Konyaspor oldu…

Konyaspor’un sahaya dizilişi, alışılagelmiş bir diziliş değildi…

Omeroviç, hemen hemen bütün takımların benimsediği 4-2-3-1’le değil, 4-1-4-1 sistemi ile çıktı Göztepe karşısına…

Bilindik oyuncular olmayınca, bilindik oyundan vazgeçmek zorunda kalmış olabilir Omeroviç…

Belki kusursuz değillerdi ama bu yeni oyuna intibakta büyük sıkıntılar yaşadıkları da söylenemez…

Hatta herkesin rolünü en iyi şekilde yapma gayreti de vardı…

Özellikle ilk 20 dakikada…

Ama bu da bir yere kadar…

Nihayetinde kaliten kadarsın!

Burada Göztepe takımının hakkını vermek lazım…

Sarı-kırmızılılar alan daraltarak ve boşluk bırakmayarak Konyaspor’un rahat pas yapmasını, dolayısıyla ev sahibi takımın öndeki oyuncularının topla buluşmasını da engellemiş oldular…

İki takımın da zaman buldukları pozisyon oldu, ancak Göztepe 32’de önemli gol pozisyonunu değerlendiremedi…

Başka bir deyişle de Konyaspor’un genç kalecisi Deniz sahneye çıktı ve İzmir temsilcisinin öne geçmesine engel oldu…

İlk 45’de Konyaspor’un aman aman gol pozisyonu bulamazken, Göztepe’nin ise Konyaspor kalesinde ciddi tehditleri vardı, ancak iki takımda soyunma odasına 0-0’la girdiler.

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İKİNCİ YARI VE GOLLER

İkinci 45’e konuk takım iki değişiklikle başlarken, ev sahibi takım Konyaspor ilk 11’iyle sahada yer aldı…

İkinci yarının ilk 10 dakikası Konyaspor’un daha baskın olduğunu söyleyebiliriz…

Göztepe ise zaman zaman kontralarla Konyaspor kalesinde tehlikeli oldu, özellikle 55. Dakikada Tijaniç’in şutunda Konyaspor kalecisi Deniz topu kornere atarak, takımına bir defa daha rahat nefes aldırdı…

Aynı Deniz, 60’daki Göztepe takımından Heliton’un kafa golüne engel olamadı…

Göztepe karşısında 1-0 geriye düşen Konyaspor’da Omeroviç’in hamlesi geldi ve Nelson’un yerine Sokol’u, Muriç’in yerine de Prip’i sahaya sürdü…

Bu ikilinin oyuna girmesi ile birlikte Konyaspor oyunu Göztepe yarı alanına yıktı…

Nitekim 75. Dakikada Sokol’on şutu savunmadan Prip’in önüne düştü, bu oyuncunun yerden gönderdiği topa Oğulcan Ülgün ayak koydu ve Konyaspor skora denge getirdi…

1-1’den sonra da etkili oyunu sürdüren taraf Konyaspor oldu…

Sokol, oyuna kattığı dinamizm ve aksiyon ile arkadaşlarını da uyandırdı…

Bir bakıma uyandırma servisi gibi oldu…

Prip ise dripling beceresi ile Göztepe savunmasının tüm ayarlarını bozdu…

Ancak, bu iki oyuncunun bütün çabası da maçın uzatmalara gitmesine engel olamadı ve 90 dakika 1-1 sona erdi…

UZATMALAR VE TUR

Uzatmaların ilk bölümünde karşılıklı ataklar olmasına rağmen, ev sahibi Konyaspor’da sonradan oyuna giren Sokol, Prip ve Marlos üçlüsü rakip kalede ciddi pozisyonlar buldular…

Yeşil-beyazlılar, 105’de Prip’le 2-1 öne geçtiler ve ikinci uzatmanın ikinci yarısına 2-1 önde başladılar…

2-1’in getirdiği sinerji, tribünleri daha da hareketlendirirken, oyuncuların daha istekli ve arzulu oynamalarına da vesile oldu…

Şunu da söylemek lazım; Göztepe takımı maçın başından sonuna kadar oyunu çirkinleştirmeden, Konya’ya tur için geldiklerini belli ettiler…

Uzatmanın ikinci bölümünde karşılıklı tehditler vardı, Konyaspor’un kalecisi Deniz ile Göztepe’nin savunma oyuncuları işlerini iyi yapınca, skor 2-1’de kaldı ve Konyaspor, Göztepe’yi kupanın dışına iterken, kendi adına ise yola devam kararı verdi.