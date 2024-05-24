Konyaspor'a kurulan büyük tezgahı açıkladı

Konyaspor “Ketenpere”ye getiriliyor!

Öncelikle “ketenpere” kelimesinin ne anlama geldiğinden başlamak lazım…

Ki, insanlar anlasınlar, Konyaspor’un üzerinde ne oyunlar, ne fırıldaklıklar dönüyor!

Ketenpere kelimesi, çeşitli hilelerle kişileri, kurumları tuzağa düşürerek hedefine ulaşan insanlar için kullanılan bir tabirdir…

“Ketenpere” kavramı, kalbinde kötülük olmayan insanların iyi niyetlerinden faydalanılarak onlardan bir çıkar gözeten insanları anlatan bir kelimedir…

Aynen, Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz’ın saf, temiz, iyi niyetinden yararlanılmaya çalışıldığı gibi…

Tabii ki, Konyaspor’dan da.

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Pazar günü sezonun son maçları oynanacak…

Galatasaray ile Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşmak, Konyaspor, Hatayspor, Gaziantep FK ve Ankaragücü de ligden düşmemek için var güçleriyle küreklere asılıyorlar…

Buraya kadar normal…

Normal olmayan sadece Konyaspor-Galatasaray maçının konuşuluyor olması…

Tam da bir “cambaza bak cambaza” hikayesi…

Türkiye’de futbolla ilgilenen 7’den 70’e bütün insanların projektörleri Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak maça çevrilmiş durumda…

Hiçbir Allah’ın kulu, Trabzonspor-Ankaragücü, Pendikspor-Gaziantepspor ve Hatayspor-Rizespor maçlarından tek kelime söz etmiyor…

Varsa yoksa Konyaspor-Galatasaray maçı…

Mesela Pazar günü çok önemli bir Hatayspor-Rizespor maçı oynanacak…

Hatay’ın durumu malum…

“Rizespor” derseniz, haftanın en rahat takımı…

Eyvallah…

Peki Rizespor’un başında kim var?

Hataylı, Hatay’ın kendi evladı İlhan Palut var…

Bu maç ve İlhan Palut neden konuşulmuyor…

İlhan Palut’un Konyaspor’a değil, ama “davet etmeseler ne işim vardı Konyaspor’da” diyen Fatih Özgökçen’e bir karın ağrısı var mı, yok mu?

Kimse kusura bakmasın; ben öküz altında buzağı ararım…

Hatayspor-Rizespor maçını geçtik…

Trabzonspor-Ankaragücü maçı…

Sezonun en kritik maçı değil mi?

Hem de dibine kadar…

Bu maç niye konuşulmuyor da, sürekli Konyaspor-Galatasaray maçı dillere pelesenk olmuş durumda…

Fenerbahçelisi de, Galatasaraylısı da sadece Konyaspor’u, başkanı Ömer Korkmaz’ı konuşuyorlar, ama diğer taraftaki Hatayspor-Rizespor, Trabzonspor-Ankaragücü maçlarından tek söz etmiyorlar…

Neden acaba?

O nedenle “Konyaspor ‘ketenpere’ye getiriliyor..."

Konyalı İlhan Palut’u sever mi?

Hem de çok sever…

Konyaspor’dan ne şekilde gönderildiğini bilir…

Liyakatsız, egolu, kibirli, futbolla uzaktan yakından alakası olmayan bir adam tarafından bileti kesildi…

Aslında bileti kesilen İlhan Palut değil, Konyaspor oldu…

Takımın başında kalsaydı, Konyasporlular bugün başka şeyleri konuşacaktı…

Şuraya gelmeye çalışıyorum; Hatayspor ve Gaziantep FK lige tutunmaları yüzde 99’larda…

Sebebi ortada…

Hiç kimse Rizespor’un Hatay deplasmanından puanla döneceğinin hayalini kurmasın…

Trabzonspor-Ankaragücü maçına gelince; Karadeniz ekibi, kupa finalinde Beşiktaş’a uzatmalarda teslim oldu ve oldukça da mental bir çöküş yaşadı…

Trabzonspor’un Ankaragücü maçını iki yönüyle değerlendirmek gerekirse; birincisi taraftarların gazını alması için maça asılacaktır, ikincisi de yukarıda altını çizdiğim gibi, mental ve fiziksel yorgunluk öne çıkabilir…

Bir de Emre Belözoğlu faktörü var…

Trabzon’da pek sevilmez…

Sonuç itibarıyla Türkiye’deki sosyal medya da dahil, yazılı ve görsel medya dünyasında Konyaspor-Galatasaray maçı konuşuluyor…

Tam da cambaza bak cambaza durumu…

Uzatmayacağım, ama son bir sözümü de sakınmayacağım…

Futbolda dönen dolaplar, bu dolapları döndürenler gün gelecek bir bir ifşa olacaklar…

Var kulağımıza gelenler…

Varsa nasibine düşenler, “biz almayız” deme gibi bir lükse sahip değiller.