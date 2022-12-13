Konyaspor ile Ankaragücü arasında geçen kıran kırana maçta tek gol

Konyaspor Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Kahraman, Guilherme, Amir, Soner, Bruno, Muric, Zymer ve Muhammet onbiriyle çıktı.
MKE Ankaragücü ise Bahadır, Kevin, Uros, Nihad, Marlon, Tolga, Emre, Taylan, Pedrinho, Beridze ve Ali onbiriyle maça başladı.
Oldukça çekişmeli ve kıran kırana geçen maçı Konyaspor tek golle kazandı. Golü 84. dakikada penaltıdan Amir Hadziahmetovic attı.
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