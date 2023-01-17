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Suskunluğunu flaş sözlerle bozdu. İlhan Palut'tan ilk açıklama

Konyaspor'da yönetimin sürpriz bir kararla görevden aldığı teknik direktör İlhan Palut, ilk kez konuştu

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 07:46
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Konyaspor'da görevden alınan İlhan Palut konuştu

Suskunluğunu flaş sözlerle bozdu. İlhan Palut'tan ilk açıklama
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Konyaspor'da yönetim kurulu dün sabah sürpriz bir kararla teknik direktör İlhan Palut'la yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Palut, bu kararın ardından suskunluğunu akşam saatlerinde bozdu.

Konya'nın Sesi'nden Selman Selim Akyüz'e konuşan Palut, şu ifadeleri kullandı:

- Yönetimden geldiler ve yolların ayrılması kararını ilettiler. Bunun daha iyi olacağını söylediler.

- Kan değişikliğinin faydalı olacağını düşünmüşler.

- Herhangi bir sorun yoktu aramızda.

- Ara transfer dönemiyle de herhangi bir şey konuşmamıştık.

- Fesih işlemleri bitsin detaylı açıklama yapacağım.

- Şu an prosedürlerin tamamlanması için çalışmalar sürüyor.
  

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T.C.
17.01.2023 08:32
8- 10 Haftadır takımda bir problemin olduğu belli.Teknik direktör ile futbolcular arasında olduğunu zannediyorum.  
 
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