Suskunluğunu flaş sözlerle bozdu. İlhan Palut'tan ilk açıklama

Konyaspor'da yönetim kurulu dün sabah sürpriz bir kararla teknik direktör İlhan Palut'la yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Palut, bu kararın ardından suskunluğunu akşam saatlerinde bozdu.

Konya'nın Sesi'nden Selman Selim Akyüz'e konuşan Palut, şu ifadeleri kullandı:

- Yönetimden geldiler ve yolların ayrılması kararını ilettiler. Bunun daha iyi olacağını söylediler.

- Kan değişikliğinin faydalı olacağını düşünmüşler.

- Herhangi bir sorun yoktu aramızda.

- Ara transfer dönemiyle de herhangi bir şey konuşmamıştık.

- Fesih işlemleri bitsin detaylı açıklama yapacağım.

- Şu an prosedürlerin tamamlanması için çalışmalar sürüyor.

