Emre Belözoğlu: İlhan Palut benden ve Nuri Şahin'den rahatsız

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor'a yenildikleri maçta adeta çılgına döndü.

Takımının kaçırdığı pozisyonlara sinirlenen Belözoğlu, bunu da hareketleriyle gösterdi.

Belözoğlu, maçtan sonra ise şunları söyledi:

- Türkiye'deki oyun mentalitesinin ve felsefesinin değişmesi gerekiyor. Biz de buna öncülük etmeye çalışıyoruz.

- Mutlaka hatalarımız vardır. Oyunda yeni yeni tecrübe ettiğimiz durumlar ortaya çıkıyor.

- İlhan Palut bizden rahatsız. Benden, Nuri'den rahatsız. Erken çıktığımızı dair düşünceleri olduğunu söylüyor. Biz İlhan Palut'un başarısından rahatsız değiliz. Devam etmesi, çok daha başarılı olması yönünde arzumuz, isteğimiz var.