Konyaspor Stanojevic ile anlaştı

Konyaspor'da İlhan Palut'un ayrılışının ardından Partizan teknik direktörü Aleksander Stanojevic ile anlaştığı öğrenildi.

Sırbistan basınından Telegraf'ın haberine göre Stanojević, Konyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

Yardımcısı olan ve eski futbolcu Jagos Vukovic'in instagram paylaşımı dikkat çekti. Görüntüde İstanbul'a uçağın olduğu ve 14:20'de kalkacak İstanbul uçağı paylaşımı, Konyaspor taraftarını heyecanlandırdı.

EN SON PARTİZAN'I ÇALIŞTIRDI

Aleksandar Stanojević, en son Sırbistan Ligi takımlarından Partizan'ı çalıştırdı. Eylül 2020'den itibaren ikinci dönemde siyah-beyazlı yedek kulübesinde yer aldı ve sezon sonunda Kızıl Yıldız ile büyük bir şampiyonluk mücadelesinin ardından Mayıs 2022'de takımdan ayrıldı.