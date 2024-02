Konyaspor'da kader maçı öncesi kritik toplantı

Lige tutunma çabaları veren Konyaspor’un Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nın ikincisi MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.

Tüzük gereği mevcut yönetim kurulu üyeleri, Konyaspor’da geçmiş dönemlerde başkanlık yapan isimler ile on yılı aşkın süredir üyeliği devam eden genel kurul üyelerinin katıldığı Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Şan, yaklaşık 3 ay önce göreve gelen Ömer Korkmaz başkanlığındaki yönetim kurulunun büyük bir özveri örneği gösterdiğini, gecesini gündüzüne katarak takımın içerisinde bulunduğu durumdan bir an önce kurtulması adına yoğun bir mesai harcadığını ifade etti.

Ahmet Şan, “Konyaspor ortak noktasında herkesin küskünlükleri bir kenara bırakarak üzerine düşeni yapması gerekir. Konya şehri dinamikleriyle, sanayisiyle ve diğer unsurlarıyla içerisinde bulunulan cendereden rahatlıkla çıkacak güce sahiptir. Tek yapmamız gereken bu dinamikleri harekete geçirmek. Birlik beraberlik içerisinde hareket ederek Konyaspor’u daha güzel günlere taşımalıyız” şeklinde görüş belirtti.

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ise şunları dile getirdi:

“Sözlerime, 5 Şubat günü aramızdan ayrılan Mustafa Dinç ağabeyimi rahmetle anarak başlamak istiyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Ligde zor dönemeçlerden geçtiğimiz şu günlerde, Konyaspor camiasının birlik ve beraberlik havasını yansıtan güzel bir tablo ile karşı karşıyayız. İnanın bu güzel tablo, beni oldukça memnun ediyor. Taraftarlarımız, futbolcularımız ve bizler, özellikle bu zorlu günlerde tek bir yumruk olduğumuzu herkese göstermemiz gerekiyor. Yüzyıllık tarihe sahip kulübümüz, Yüksek Divan Kurulu ile geleceğe daha sağlam temeller atıyor. Burada konuşulacak fikirler, tecrübeli başkanlarımızın bizlere sunacağı tavsiyeler, bana ve yönetim kurulumuza bir ışık olacaktır. Çünkü biz biliyoruz ki; akıl akıldan üstündür. Hele ki bu fikirleri sunacak kişiler, Konyaspor Camiasının değerli büyükleriyse bizim için bu daha önemli hale gelir.

Her zaman söylediğimiz gibi Konyaspor, Konya’nın en değerli markasıdır. Bu değerli markayı daha ileriye daha güzel günlere taşımak hepimizin asli görevidir. Başkanlar, yöneticiler, teknik direktörler futbolcular hepimiz buralardan gelip geçiciyiz. Geride sadece yüzyıllık çınar Konyaspor’umuz kalacaktır.

Şu an bu salonda bulunan her başkanım, ağabeyim kulübümüzün yaşadığı sorunları bizler kadar biliyor. Bu sorunlarımıza hep birlikte çözümler üretmeye çalışacağız. Yönetimi devraldığımız andan itibaren birçoğunuzla telefonla veya yüz yüze çok sık konuşma imkânım oldu. Tecrübelerinizden istifade ettim, etmeye de devam edeceğim. Bire bir görüşmelerimizde gerek bana gerek yönetim kurulumuzdaki arkadaşlara maddi manevi yardımlarınızı esirgemediniz. Konyaspor’um tüm paydaşları olarak el ele ve kol kola olduğumuz sürece aşamayacağımız bir sorun görmüyorum.

Atakaş Hatayspor ile hayati bir maça çıkacağız. Sizlerin aracılığıyla taraftarımızı seslenmek istiyorum. Onların desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Sezon sonuna kadar kendi sahamızda çok kritik yedi maç oynayacağız. Bu cendereden birlikte çıkacağız. Taraftarımızın tutkulu gücünü yanımızda hissetmek istiyoruz” diyerek, Hatayspor maçını taraftarların desteği ile kazanacaklarının altını çizdi.