Rıdvan Dilmen Mustafa Denizli'nin Trabzonspor'a hoca olmasını engelledi. Yapılan görüşme ortaya çıktı

Trabzonspor’da Divan Kurulu Başkanlığı seçimleri yaşanırken geçtiğimiz yıllarda yaşanan bir olay yeniden gündem oldu.

2015 yılında Şota Arvaladze’nin istifası sonrası hocasız kalan bordo-mavililerde başkan İbrahim Hacıosmanoğlu gözüne Mustafa Denizli’yi kestirdi.

İkili İstanbul’da Ali Ağaoğlu’nun ofisinde bir araya gelirken deneyimli teknik adam Hacıosmanoğlu’na detaylı bir rapor sundu.

Takım için acilen 1.5 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu söyleyen Mustafa Denizli bu bütçenin verilmesi halinde takımın başına geçebileceğini bildirdi.

Trabzonspor yönetimi bu teklifi kabul ederken anlaşma imzalanmadan araya sürpriz bir isim girdi.

Mustafa Denizli’nin Trabzonspor’a gideceğini öğrenen Rıdvan Dilmen deneyimli teknik adamı aradı.

Yaptıkları görüşmede Trabzonspor seçimleri ile ilgili bilgi veren Dilmen Hacıosmanoğlu’nun seçilmesinin çok zor olduğunu belirtti.

Dilmen’in bu sözleri sonrası kararından vazgeçen Mustafa Denizli Hacıosmanoğlu’nu arayarak seçimden sonrasını beklemek istediğini söyledi.

Ancak seçimlerden sonra iki taraf anlaşmaya varamadı.