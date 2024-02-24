Ergin Ataman Galatasaray'ın nasıl çöktüğünü anlattı. Yanlışları bir bir sıraladı

Şu sıralar Yunan ekibi Panathinaikos’un başında bulunan Ergin Ataman Galatasaray Basketbol Şubesi’nin içinde bulunduğu durumu açıkladı.

"5-6 YIL BOŞA GİTTİ"

Yıllardır Galatasaray’ın parasının boşa harcandığını anlatan Ataman, “Biz basketbola neden bu kadar para harcıyoruz dediler. Ben ayrıldığımdan beri Galatasaray basketbolda çöküş yaşıyor. Evet belki çok para harcanmadı ama her sezon 4-5 milyon dolar harcanarak 5-6 yıl boşa gitti. Burada koçluk yaparken o ilgiyi hissediyorsun. Kamuoyu, basın ve yönetim tamamen basketbola odaklanmış durumda. Büyük bir arenada çarpışıyorsun. Real Madrid ve Barcelona gibi devlerle oynuyorsun. Bu da seni motive ediyor” ifadelerini kullandı.

"HEDEFİM GALATASARAY BAŞKANLIĞI"

İleride Galatasaray başkanlığına aday olacağını söyleyen Ergin Ataman, “Bu kadar spor deneyimi ve kültür birikiminden sonra sonuçta ben aynı zamanda bir iş adamıyım. Profesyonel basketbolu bıraktıktan sonra hedefim Galatasaray Başkanlığı olduğu için Fenerbahçe ile çalışmam. Kendisine böyle bir hedef biçmiş ve Fenerbahçe’ye saygı duyan biri olarak Fenerbahçe ile çalışmam mümkün olmaz. Onlar da benim bu hüviyetimi bildikleri için hiçbir zaman böyle bir teklifle gelmezler. Benim için doğru olmaz” Dedi.

20. haftanın geride kaldığı Basketbol Süper Ligi’nde Galatasaray aldığı 9 galibiyet 11 mağlubiyet ile 10. Sırada bulunuyor.