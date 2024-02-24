Simge Sağın'dan flaş Icardi açıklaması. 'Wanda Nara benden...'

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Simge Sağın'dan flaş Icardi açıklaması. 'Wanda Nara benden...'
Icardi ile bütünleşen Aşkın olayım şarkısının sahibi Simge Sağın açıklamalarda bulundu.

Simge Sağın konserine misafir olarak katılacak Christopher Von Deylen ile Beyoğlu'nda buluştu.

Icardi ile bütünleşen Aşkın Olayım şarkısının da sahibi olan Simge buluşmanın ardından Arjantinli yıldız hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Wanda Nara’nın kendisinden rahatsız olmadığını düşündüğünü söyleyen Simge, “Gördüğüm en yakışıklı futbolculardan biri. 'Yakışıklım' parçası ona söylenmeli zaten, ona ne söylense az. Ona bütün şarkılar yakışır, hem başarılı hem çok karakterli biri. Eşi Wanda Nara benden rahatsız olmuyordur, tam tersine beni çok seviyordur” dedi.

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