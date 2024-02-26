Konyaspor’da kaptanlık dümeni Soner Dikmen’de

Beşiktaş maçıyla birlikte, son oynanan Hatayspor maçına takım kaptanı olarak çıkan Soner Dikmen’in, bundan sonraki 11 maça da kaptan olarak çıkacağı öğrenildi. Konyaspor yönetiminin sezon başında birinci kaptan olarak açıkladığı Guilherme Sitya, son iki lig maçında kaptanlık bandını takmadı.

Kaptanlığa Soner Dikmen’in getirilmesi noktasında görüştüğümüz Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, “Bizim için kulüp önemli. Daha doğrusu kurumun ayakta kalması ve bazı değerlerinden taviz vermemesi önemli. Biz yönetim olarak güçlü durmazsak, karakterli, kurumu için savaşan oyuncu grubunu kaybederiz. Guilherme’nin kendisi ile görüştük ve zerre kadar sorun yok. Konyaspor’da kimse yönetimin, hocanın ve takımın önüne geçemez. Dolayısıyla Guilherme ile Gökhan Töre ile sıkıntımız yok. Kendisine izin verdik” diyerek, tek düşüncelerinin Konyaspor gemisini sağ salim limana yanaştırmak olduğunun altını çizdi.

Korkmaz, Hatayspor galibiyetiyle yeniden ayağa kalkan Konyaspor’un ligde kalması için tüm kentin kenetlendiği, futbolcu alacaklarının zamanında ödendiği, disiplinsizliğe asla taviz verilmeyeceği açıkladı.

KONYASPOR KAZANDIĞI MAÇLARDA GOL YEMEDİ

Konyaspor, Hatayspor galibiyetiyle ligde kalma yolunda önemli bir üç puanı hanesine yazdırırken, bu sezon altıncı galibiyetini aldı ve yeşil-beyazlılar, bu maçlarda 9 gol atıp, hiç gol yemediler.

Lig’deki 27.hafta maçında Konyaspor konuk ettiği Hatayspor'u ikinci yarında Uğurcan Yazğılı ve Oğulcan Ülgün'ün attığı gollerle 2-0 mağlup ederek bu sezon ki altıncı zaferine imza atmış oldu. Konyaspor 28 puanla haftayı 18.sırada tamamladı.

Bu sezon altıncı kez rakiplerini devirmeyi başaran Anadolu Kartalı, söz konusu periyotta kalesinde hiç gol görmedi. Galip geldiği 6 galibiyetin 5’ini seyircisi önünde alan Konyaspor, bir kez de deplasmanda güldü. Kendi saha ve seyircisi önünde Gaziantep FK, Kasımpaşa, Kayserispor ve Hatayspor'u 2-0’lık skorlarla mağlup eden yeşil-beyazlı ekip, Ankaragücü’nü ise 1-0’lık skorla devirmişti.