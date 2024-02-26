Antalyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi olay yaratacak iddia 'Çok ciddi istihbaratlar var'

Kaynak: Haber Merkezi Hamza Özalkuş
Antalyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi olay yaratacak iddia 'Çok ciddi istihbaratlar var'
Süper Lig ekibi Antalyaspor'un Başkanı Sinan Boztepe'den Galatasaray maçı öncesi flaş sözler!

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, bugün Süper Lig'de oynanacak Galatasaray-Antalyaspor maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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NTV Spor Youtube kanalında "Gündem Spor" programına konuk olan Sinan Boztepe, Icardi'nin cezasıyla ilgilenmediklerini ve Galatasaray karşısında puan veya puanlar almak istediklerini aktardı.

''CİDDİ İSTİHBARATLAR VAR''
Her karşılaşmaya puan almak için çıktıklarını ifade eden Sinan Boztepe, "Önemli olan bizim bu akşam katledilmememiz. Çok ciddi istihbaratlar var bugün bazı konularda üzerinize gelinecek diye'' ifadelerini kullandı.

''SERGEN HOCAYLA FİKİRLERİMİZ ÇABUK UYUŞTU''
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın transfer sürecini aktaran Boztepe, "Nuri hocaya gitme diyebilme lüksümüz yoktu. Hayatının fırsatını buldu, gurur duyduk. Sergen hocayla fikirlerimiz çabuk uyuştu ve anlaştık" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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