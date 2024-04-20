Konyaspor yokuş aşağı gidiyor kimse 'dur' demiyor. Büyük tehlikeyi Recep Çınar açıkladı

Galatasaray karşılaşmasına kadar 7 maçlık yenilmezlik serisini cebinde taşıyan ve bu özgüvenle şampiyonluk adayının karşısına çıkan Alanyaspor, ilk 45’i 0-0’la geçerken, ikinci 45’de ise deyim yerindeyse kalbura döndü.

Turuncu yeşilliler, özellikle Ömer Erdoğan’dan sonra Fatih Tekke’nin göreve gelmesiyle birlikte lige ağırlıklarını koyarak, Konya plakasını yakaladılar…

Yani 42 puan ulaştılar...

Alanyalılar, Galatasaray maçında mecazi anlamda ilk golü, 19. dakikada yediler!..

Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke, hakeme itiraz ya da sinkaflı bir kelimeden sonra kırmızı kart görerek, tribüne çıktı. Bu lider Galatasaray karşısında Alanyaspor için önemli bir eksiklikti…

Buna rağmen Alanyalılar, oyun disiplininden taviz vermediler ve ilk yarıyı gol yemeden tamamladılar…

İkinci yarıda ise resmen dağıldılar…

Alanyaspor 2-0 gerideyken Fatih Tekke’den sonra 64. dakikada da Lorey Fer’de kızarınca, deyim yerindeyse Galatasaray’ın ekmeğine yağ sürüldü…

Futbolla ilgilenen herkes, özellikle de Fenerbahçeliler, Alanyaspor’dan sürpriz bir galibiyet beklediler, ama Galatasaray işi şansa bırakmadı…

Dolayısıyla Alanyaspor dağılmış bir ruh haliyle Konyaspor karşısına çıktı.

RAKİPLER KAYBETTİ, KONYASPOR KAZANDI

Konyaspor ise açık konuşmak gerekirse, kimsenin beklemediği sürpriz bir galibiyetle 3 puan kazandı…

Hem Kasımpaşa gibi zorluk derecesi çok yüksek bir deplasmanda, hem de Ankaragücü hariç, bütün rakiplerinin puan kaybettiği bir haftada çok büyük kazanç oldu Konyaspor adına…

Bu sadece bir galibiyet değil, özgüven ve moralde kazandı yeşil beyazlılar…

Ligin ilk yarısında Alanya’da oynanan maçta kazanan olmamış ve takımlar 2-2’lik beraberlikle sahadan ayrılmışlardı…

Bu beraberlikten sonra Alanyaspor 11, Konyaspor ise 14 puana ulaşmıştı…

14. haftanın puan sıralamasında Alanyaspor 11 puanla 19. sırada, Konyaspor ise 14 puanla 15. Sırada yer almış…

Alanyaspor 14. haftadan sonra 31 puan toplarken, Konyaspor ise 22 puan almış…

Özetlersem; Alanyaspor gaz pedalına yüklenmiş, Konyaspor ise frene basmış.

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MAÇA GELİNCE

Tribünlerin kendi aralarındaki gizli bir rekabetin ya da tatlı bir sürtüşmenin verdiği bir ortamda, iki takım oyuncuları sadece kazanma adına çıktılar sahaya…

Üç puanın Konyaspor’a yüzde yüz ilaç gibi geleceği maça temkinli başladı iki takım da…

Konyaspor’da Polonyalı kaleci Jakub Slowik mide rahatsızlığı geçirmesi nedeniyle kalede genç kaleci Deniz Ertaş görev yaptı…

Teknik adamlar Kasımpaşa maçındaki hatayı tekrarladılar ve gol bölgesinde, en çok gol atan yabancı oyuncu olmasına rağmen Çikalleşhi kenarda tutulurken yine Sambou’ya görev verdi. Daha maçın başında, rakibiyle girdiği mücadelede burnu kırılan Oğulcan yerini Cicaldau’ya bıraktı…

Konyaspor’un ilk dakikalardaki baskısını kıran konuk takım Alanyaspor 10. dakikadan sonra rakip yarı alanında daha çok görülmeye başladı. Oğuz, Yusuf Özdemir, Efecan ve gol ayağı Ahmed Hassan gibi oyunculara sahip olan Alanyaspor, defansın arkasına atılan toplarla tehlikeli olmaya çalıştı…

İlk yarının son 10 dakikasında zaman zaman defansını da orta alana kadar çıkartarak oyunun boyunu kısaltan ve alan daraltan Alanyaspor’a karşı Konyaspor seyircinin tepkisiyle biraz hareketlenir gibi olduysa da yeşil-beyazlılar devreyi gol pozisyonu üretmeden ve şut atmadan tamamladı.

Alanyaspor, iki takım adına pozisyon olarak kısır geçen ilk yarının uzatma dakikalarında Oğuz’un asistliği ve Haderjonay’ın golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdi.

2. YARIDA DA TEK GOL

İkinci yarıya da takımlar aynı 11’leri ile başladı…

Konyaspor’da yanlıştan dönmedi ve ilk yarıda hiç bir varlık gösteremeyen Sambou gol ümidi olarak görev yaptı yine…

İlk dakikalar, ilk yarıya oranla biraz daha hareketli geçti,. Ev sahibi ekip önde daha çok görülmeye başladı…

Konyaspor 60. dakikada Ndao-Nzonzi işbirliğiyle gol yaklaştı, ancak kaleci Ertuğrul yatarak topu kontrol etti. ..

Ev sahibi Konyaspor’da temknik adamlar 68. Dakikada üç oyuncu değişikliğine gitti. Sambou, Soner ve Ethemi oylundan çıkarken seyirci tarafından ıslıklandı ve yuhalandı. Moreno, Çikalleşhi ve Prip oyuna dahil oldu. Bu değişiklikler takıma hareketlilik getirdi…

Konyaspor maçın başından itibaren ilk şutunu 72. dakikada Prip ile çekti, ancak top kaleci Ertuğrul’da kaldı…

İlerleyen dakikalarda Konyaspor’un sonuçsuz ataklarına karşı Alanyaspor topa daha çok hakim olarak oyunu kontrolünde tutmak istedi…

Alanyaspor’un tek korner atışını 90. dakikada kullandığı maçın 90 artı 2. dakikasında Carlos Eduardo 30 metreden attığı golle skoru belirledi: 0-2..

Bu sonuçla Konyaspor 36 puanda kalarak tehlike yaşamaya devam ederken, Alanyaspor puanını 45’e yükselterek iyice rahatladı..