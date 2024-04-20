Konyaspor: 0 Alanyaspor: 2

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor, konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.
29. dakikada Oğuz Aydın'ın orta sahadan getirdiği topla ceza sahasında buluşan Ahmed Hassan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kale önündeki defansın müdahalesiyle oyun alanına döndü.
37. dakikada Cicaldau'nun ortasında topla buluşan Ethemi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
45+1'de Corendon Alanyaspor 1-0 öne geçti. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Oğuz Aydın'ın ortasında Hadergjonaj'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlağı filelere yolladı.
Corendon Alanyaspor, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.
51. dakikada Yusuf Özdemir'in ortasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın şutunda, top kaleci Deniz Ertaş'ta kaldı.
86. dakikada Guilherme'nin ortasında ceza sahası içerisinde N'zonzi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
90+1. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Orta sahadan götürdüğü topa ceza sahası dışından sert vuran Eduardo, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2
Karşılaşma, Corendon Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Alanyaspor puanını 45'e yükseltti. Kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor ise bu mağlubiyetin ardından 36 puanda kaldı.
TÜMOSAN Konyaspor: 0 - Corendon Alanyaspor: 2
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Oğzuhan Çakır, Mehmet Salih Mazlum, Ali Tuna
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı (Dk 84 Ahmet Oğuz), Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, N'zonzi, Soner Dikmen (Dk. 68 Cikalleshi), N'dao, Oğulcan Ülgün (Dk. 10 Cicaldau), Ethemi (Dk. 68 Moreno), Sambou (Dk. 68 Prip)
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier (Dk. 90+4 Lima), Oğuz Aydın (Dk. 87 Sisto), Efecan Karaca (Dk. 87 Eduardo), Yusuf Özdemir (90+5 Fatih Aksoy), Ahmed Hassan (Dk. 65 Hwang)
Goller: Dk. 45+1 Hadergjonaj, 90+1 Eduardo (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 47 Hadebe, Dk. 76 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 71 Efecan Karaca, Dk. 81 Yusuf Özdemir, Dk. 90+2 Eduardo (Corendon Alanyaspor)