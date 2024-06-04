Konyaspor'da Sambou bulmacası

Korkmaz, "Sezon boyunca gol yollarında sıkıntı çektik. İstanbulspor'dan sonra en az gol atan takım olduk. Sambou'nun kötü bir oyuncu olduğunu söylemiyorum; ancak tam olarak planlarımıza uyan bir isim de değildi. Kulübün zararını düşünerek, niyetimiz doğrultusunda bir çözüm bulabiliriz. Sezon başından beri forvetlerimizi ceza sahasında topla buluşturmakta zorlandık. Samsunspor maçında ceza sahasında topla buluşma sayımız artınca sonuç da aldık.

Aslında devre arasında ligi tanıyan bir oyuncu transfer etmek istiyorduk. Bu uğurda normalde yapmayacağım şeyleri yaptım. Anlaşmaya yakın olduğumuz oyuncular vardı ama sonuçlanmadı. Sambou'yu transfer ettik fakat beklediğimiz performansı gösteremedi. Forvet transferinde başarısız olduğumuzu söyleyebilirim, ancak diğer transferlerin takıma pozitif etkileri oldu" şeklinde konuştu.

Ayrıca, devre arasında Konyaspor'a katılan ve iki yıl daha sözleşmesi bulunan Senegalli forvet Sambou, geçtiğimiz sezonda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.