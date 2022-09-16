Galatasaray'ın Konyaspor'u nasıl yeneceğini açıkladı. Futbolun Poseidonu Cevat Kol yazdı

CEVAT KOL / Yeniçağ

Galatasaray biraz ite kalka yürüyor. Transferlerin zamanında kadroya katılamamasının bedelini ödüyor. Henüz takım olmuş görüntüsü veremedi. Seferoviç henüz gol seferlerine çıkamadı. Bütün yük Gomis’in sırtına kaldı. Sarı kırmızı takımın üretkenliği Yunus ve Kerem’e bağlı.. Bu iki oyuncu takıma ne kadar pozitif futbol oynarsa Galatasaray’ın kazanma şansı o kadar artıyor. Üstüne üstlük dirençli bir orta saha futbolunda farkındalık yaratıyor. Sarı kırmızılı takım için kolay bir müsabaka olmayacak.,

Lider Konyaspor attığı 7 golle kalesinde gol görmezken ligde yenilgisi olmayan iki takımdan biri. Takım ruhu içinde oynuyor. Geçtiğimiz sezonki kadrosunu koruyup eksiklerini zamanında gideren örnek bir takım görüntüsü verdi. Savunmasından Abdülkerim Bardakçı’yı satmasına rağmen yerine koyduğu oyuncu makine parçası gibi çalışıyor.

Galatasaray ve Konyaspor’un en belirgin özelliği iki takım da az gol atıyor. Birçok maçta tek gol atıp üç puan aldı. Ama Konyaspor kalesinde gol görmezken Galatasaray 4 gol yedi.. Sarı kırmızılarda savunma biraz sıkıntılı .

İstatistikler Galatasaray’ın lehine gözüküyor. Kendi saha ve seyircisi önünde Konyaspor’a karşı kaybetmeyen bir takım var. Bu akşam bazı istatistiklerin değişeceği ihtimali var. Konyaspor’un yenilgisiz durumu devam eder mi?

Kalesini gole yine kapatır mı?

Konuk takım Galatasaray’a karşı şansızlığını puan ya da puanlarla kırabilir mi?

Bütün bu soruların cevabını bu akşam alacağız.