Konyaspor'un 100. yıl kutlamalarında büyük hata. Fark edip sildiler!

Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarına yönelik kulüplerden de birçok mesaj vardı. Ancak bunlardan bir tanesi önemli bir hata içeriyordu.

Konyaspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk Bayrağı'ndaki yıldızın altı köşeli olması dikkat çekti. Bu büyük hata hemen fark edilip, kaldırılsa da dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.



BÜYÜK HATA İÇEREN PAYLAŞIM

HATAYI FARK EDİP SİLDİLER

GAZETECİ RECEP ÇINAR ORTAYA ÇIKARDI

İşte Recep Çınar'ın konu ile ilgili Yeniçağ'daki yazısı:

YILDIZI ALTI KÖŞELİ TÜRK BAYRAĞI!

Konyaspor’da kafalar öyle karışık ki, Cumhuriyet’imiz 100. Yıldönümü ile yapılan kutlama mesajındaki bayrağa bakar mısınız?

Bayrağın üzerindeki hilal ve 5 yıldız saltanatın kaldırılması üzerine 29 Mayıs 1936 tarihinde çıkartılan 2994 sayılı kanunla Türk Bayrağı'nın hilal ve 5 köşeli yıldızdan olan şekil ve ölçüleri kesin bir şekilde belirlenmiştir…

Konyaspor’un kulübünün 100. Yıl kutlamasında kullandığı hilalli ve 6 köşeli yıldızın olduğu bayrak hangi ülkenin bayrağı?

Ben bilmiyorum, Konyaspor Başkanı ve yönetimi biliyorsa ve bu konuda da bir açıklama yaparlarsa sevinirim…

Bu kulübü kimler yönetiyor, akıl alacak gibi değil.