Arda Turan mı? Konyaspor için bomba iddia

Konyaspor, bugün sürpriz bir kararla teknik direktör İlhan Palut'la yolları ayırmıştı.

Yeşil beyazlı kulübün yönetiminin bu skararına taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Sosyal medyadan çok sayıda paylaşım yapılırken yönetimi istifaya çağıranlar da oldu.

Yönetim kurulu taraftarların tepkisini dindirmek için yeni teknik direktör arayışlarına girişti ve önemli isimleri gündemine aldı.

Teknik direktör adayları arasında futbolu geçen sezon bırakan Arda Turan'ın da yer aldığı ileri sürüldü.

Diğer adayların ise Aykut Kocaman, Sergen Yalçın ve İsmail Kartal olduğu belirtildi.