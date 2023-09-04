Konyaspor'un yen santrforu belli oldu

Konyaspor son olarak PAOK forması giyen Nelson Oliviera'yı kadrosuna kattı.

Konyaspor'un yen santrforu belli oldu

Konyaspor kariyerinde Benfica, Deportivo La Coruña, Rennes, Nottingham Forest ve PAOK gibi takımlarda forma giyen 32 yaşındaki Portekizli santrfor Nelson Oliviera'yı transfer ettiğini duyurdu.
Tümosan Konyaspor yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, transfer görüşmesi için İstanbul'a davet ettiği Portekizli futbolcu Nelson Oliveira ile sağlık kontrolleri sonrası sözleşme imzalamıştır. Takımımız izinli olduğu için ülkesine dönen yeni transferimiz Oliveira, birkaç gün içerisinde Konya'da olacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.
9 GOL 1 ASİST
Geçtiğimiz sezon PAOK formasıyla 36 resmi maça çıkan Nelson Oliveira bu karşılaşmalarda 9 gol, 1 asistlik katkı sağladı.





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