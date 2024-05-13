Şut çekilmeyen maça rekor bahis! Skandal ortaya çıktı

Sosyal medyada gündem olmasının ardından TFF'nin incelemeye aldığı TFF 2. Lig'deki Ankaraspor - Nazilli Belediyespor arasındaki maçta bahis oranlarındaki anormallik ve yatırılan tutar şoke etti.

Gazeteci Murat Ağırel'in aktardığına göre, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşmasının başlangıç bahis oranı 4.25'ti.

Maçın berabere bitme olasılığına yönelik oran, zamanla azalmaya başladı ve saat 12.00 itibarıyla 2.60'a, 12.55'te ise 1.88'e düştü.

Maçın beraberlikle sonuçlanacağına yönelik toplam bahis miktarının 30 bin 954 Euro, yani yaklaşık 1 milyon Türk Lirası olduğu belirlendi.

Murat Ağırel'in 'Futbolda garip bir maç daha' başlıklı yazısının ilgili bölümü:

Sanal bahis dolayısıyla yasadışı bahis arttığından bu yana futbolda garip şeyler oluyor. Belki daha önce de oluyordu ancak bu durum artık gözümüze batacak kadar çok olmaya başladı.

Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı için sanal bahis sitelerinde saat 03.29’da bahis açılıyor. Açılan bahis oranlarına göre beraberlik için 4.25 bahis oranı var.

Bu oran zaman geçtikçe düşmeye başlıyor. Saat 12.00’de 2.60’a düşüyor 12.55’te 1.88’e kadar düşüyor. Yani bu maçın sonucuna bahis oynamak isteyen kişiler maçın berabere biteceğini hissetmişler!

Peki, bu maça ne kadarlık bir tutar yatırılmış?

4 bahis sitesinin verilerine göre “Ev sahibi kazanır” bahsine oynanan oran toplam 661 Avro, “Misafir takım kazanır” diyerek bahis oynayanların toplam yatırdığı para 17 Avro...

Beraberlik için yatırılan para ise 30 bin 954 Avro yani 1 milyon lira.

Yani bu maça, maç başlamadan bahis oynayan kişiler maç berabere biter demiş ve beraberlik oynamışlar. Maçta da bir tane şut çekilmeden berabere bitmiş.

Emek veren, ter döken futbolculara yazık, Türk futboluna yazık.

Kumar zaten bir toplumun kanseriyken bozulan ekonomi insanları kolay yoldan para kazanmaya teşvik etti.

Genç kuşak içerisinde Onlyfans, TikTok vb. platformlarla kadınların bedenlerini kullanarak satmalarının dışında erkekler de sanal bahis tuzağına düştü.

Toplumda ahlaki çözülme yaşandığı kadar futbolda da garip şeyler oluyor. Benzer şeylerin bir anda böyle çıkması tesadüf değil.