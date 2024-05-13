Muslera kendi kendine Türkçe konuştu. Söylediklerini herkes duydu

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 3-2 kazandı ve şampiyonluk yolunda hata yapmadı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens ve Berkan Kutlu kaydetti.

Fatih Karagümrük'ün golleri ise Ryan Mendes ve Markao'dan geldi.

Bu sonuçla Cimbom, puanını 99'a yükseltti ve Fenerbahçe ile olan 6 puanlık farkı korudu.

Karagümrük ise 37 puanla küme hattı olan 17.sıraya geriledi.

Maç sonunda Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera Türkçe konuştu.

Tecrübeli kalecinin sözleri ise olay oldu.

''ALLAH BİLİYOR''

Maçın son düdüğünün ardından Türkçe olarak kameranın önünde konuşan Muslera, "Allah biliyor, Allah biliyor. Her şeyi biliyor." ifadelerini kullandı.

KİMSE ANLAYAMADI

Kimse Fernando Muslera'nın bu sözlerine anlam veremedi.

Gergin ama mutlu bir şekilde Türkçe konuşan Muslera'nın bu videosu paylaşım rekorları kırdı.