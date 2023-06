Kopan elektrik teli anne ve üç çocuğuna dehşeti yaşattı

Bağcılar'da caddede ilerleyen kamyonetin dorsesi elektrik kablosuna takıldı. Kamyonet yoluna devam edince elektrik direği ve kablolar anne ve üç çocuğunun üzerine düştü. Bir anda kıvılcımlar ve patlamalar arasında kalan anne çocuklarını kurtarmak için büyük çaba sarfetti. Kameraya yansıyan olayda şans eseri anne ve çocukları yara almadan kurtuldu. Anne Tuğba Postacı, "Direğin çocuğun üzerine geldiğini gördüm. Çocuk gitti zaten diyerek o an bitti benim için her şey" dedi.



Olay 22 Haziran Perşembe günü saat 11.00 sıralarında Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktan geçen bir kamyonun dorsesi elektrik kablolarına takıldı. Kamyonun ilerlemeye devam etmesinin ardından kablonun bağlı olduğu elektrik direği yerinden çıkarak devrildi. Elektrik kabloları ve direk patlayarak Tuğba Postacı ve çocuklarının yanına düştü. Anne ve çocukları patlama ve kıvılcımların arasında kaldı. Çocuklarından birisinin hafif şekilde yaralandığı anne ve diğer iki çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"O AN BİTTİ BENİM İÇİN"



Korku dolu anları yaşayan Tuğba Postacı, "Çocuğumu kurstan almaya gidiyorum. Küçük çocuk elimdeydi zaten diğeri de sakızını açmaya çalışıyordu. Direğin çocuğun üzerine geldiğini gördüm. Çocuk gitti zaten diyerek o an bitti benim için her şey. Bir baktım elimdeki çocuk savrulmaya başladı. Tel koptuğu gibi çocuğa vuruyor sonra diğer çocuğun çığlıklarını duyunca ona yetişme çalıştım elime geldi, ayağıma geldi, çocuğa yetişemedim. Sonra nasıl oldu bilmiyorum bir şekilde tutup çektim. Parka gittik toprağa basmak için sonra sağlık ocağına koştuk orada ilk müdahaleyi yaptılar. Sonra özel hastaneye götürdük oradan da devlet hastanesine geçtik" dedi.



Postacı, kamyoneti süren kişi ile elektrik dağıtım şirketinden şikayetçi olduğunu belirtirken, "Çocuğum evde halen çok ağlıyor çok korkuyor. Etkisinde halen, ben bile burada durmak istemiyorum çünkü sanki aynı şeyi yaşayacakmışım gibi" diye konuştu.(DHA)