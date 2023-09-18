Köpeğe çarpan kadın araçtan indi, canından oldu

Hastaneye kaldırılan Yeşilöz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Köpeğe bakmak için indi, canından oldu

Kaza, saat 16.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Yedigöller Dinlenme Tesisi’nin önünde meydana geldi. İstanbul’dan Ankara’ya giden LB TI 4206 plakalı otomobil, yola aniden fırlayan köpeğe çarptı. Araçta yolcu olarak bulunan Nimet Yeşilöz (68), köpeğin durumunu kontrol etmek için araçtan indi. Bu sırada arkadan gelen 34 BLT 522 plakalı otomobil, Yeşilöz’e çarparak metrelerce savurdu.

Hastanede yaşam mücadelesi verdi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Yeşilöz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Yeşilöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil sürücüleri ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yerinde inceleme yapan ekipler, kazaya neden olan köpeği de bulamadı. Köpeğin çarpmanın etkisiyle kaçtığı ya da öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.