Köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra canından ediyordu

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, aracıyla takla atarak ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra canından ediyordu

İHA'nın haberine göre; sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Köpek Aniden Karşısına Çıktı

Olay, Araban istikametinden Gaziantep istikametine giden 35 V 4275 plakalı araç sürücüsü Hikmet M.'nin (40) seyir halindeyken Yavuzeli ilçe merkezine geldiği sırada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hikmet M., karşısına aniden bir köpek çıktığını görünce direksiyonu kırmak zorunda kaldı.

Aracıyla Takla Atarak Ters Döndü

Direksiyonu kıran sürücü, aracının kontrolünü kaybederek takla attı. Aracın ters dönmesi sonucu sürücü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen vatandaşlar, sürücünün yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Hikmet M.'ye olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

Sürücünün Durumu Ağır

Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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