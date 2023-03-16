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Köpeğe çarptı 260 metre sürüklendi

Kırıkkale'de köpeğe çarpan otomobilin kontrolden çıkarak yaklaşık 260 metre sürüklendiği kazada aynı aileden 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 11:47
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Köpeğe çarptı 260 metre sürüklendi

Köpeğe çarptı 260 metre sürüklendi
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İHA'nın haberine göre, kaza, Kırıkkale Kalecik Karayolu üzerindeki Kargınalçı Mevkii'nde meydana geldi.  30 yaşındaki A.K. idaresindeki 06 AN 148 plakalı otomobil, aniden yola çıkan köpeğe çarpması neticesinde yaklaşık 260 metre sürüklenerek takla attı. 

Şarampole devrilen otomobilde bulunan aynı aileden 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Kazada yaralanan sürücü ile yolculardan R.K. (60), N.K. (58), E.K. (29) ve N.K. (2) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan R.K.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. 

Diğer 4 yaralı da Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alındı. Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, hurdaya dönen otomobilin yanma riskine karşı tedbir aldı. Kolluk kuvvetleri tarafından yapılan çalışmanın ardından otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

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