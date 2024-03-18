İnsanlığından utan! ATV'sine bağladığı köpeğini sürükledi

Düzenleme: Kaynak: DHA
İnsanlığından utan! ATV'sine bağladığı köpeğini sürükledi
Bursa’da bir kişi, sahibi olduğu köpeği ATV'ye bağlayıp sürükledi. İnsanlıktan utandıran o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'da bir kişi, kangal cinsi köpeğini ATV motoruna bağladı.

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Daha sonra motorunu çalıştıran kişi, hareket ederek köpeği sürükledi.

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O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Türkiye’de hayvanlara kötü muamelede bulunan kişilere yönelik yasal cezalar mevcut. Örneğin, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi’nin özel ekipleri, hayvanlara kötü muamelede bulunan kişilere 450 bin liradan fazla para cezası kesmişti.

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Ayrıca, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, hayvan neslini yok etme, öldürme, tecavüz gibi her türlü kötü muamele ve hayvanların dövüştürülmesi suçları Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında hapis cezası ile cezalandırılabilmektedir. Kötü muamele ya da işkence yapan kişilerin suçları sabit görülürse, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilebileceği belirtilmişti.

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