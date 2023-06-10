Köpeği otomobiliyle göz göre göre ezdi. Serbest bırakıldı

Kartal’da yerde yatan köpeği otomobiliyle ezerek ölümüne sebep olan şüpheli serbest bırakıldı.

Köpeği otomobiliyle göz göre göre ezdi. Serbest bırakıldı

İHA’nın haberine göre, Olay Kartal’da Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin otoparkında 7 Haziran Çarşamba Günü saat 08.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sitede ikamet eden Nihat D. isimli kişi otomobiliyle otoparktan çıktığı esnada yerde yatan ve site sakinlerinin baktığı 'Dursun' isimli köpeği ezdi.

TEKRAR EZDİ

Nihat D., aracıyla manevra yapıp köpeği tekrar ezerek oradan uzaklaştı. Otomobil altında kalarak ezilen köpek öldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri Nihat D.'yi gözaltına aldı.

KÖPEĞİN İSMİ: DURSUNN

Uğur Mumcu Mahalle Muhtarı Soner Eker, "Köpeğimizin ismi Dursun'du. Yaklaşık 15 yıldır o sitede vatandaşlar tarafından bakımı yapılıyordu. Olay günü sitede yaşayan şahıs evinden çıkıyor otoparktaki aracına biniyor. Artık nasıl fark etmediyse o kısmı biz de anlayamadık. Köpeğin üzerinden araçla geçiyor. Yaşanılan konu gerçekten kötü bir durum. Yaşanan olay sonrası şahıs şikayet edildi. Şu an için savcılık olaya el koydu. Konu yargıya taşındı" dedi.

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