Köpeğini kovalayan ayının burnuna yumruk attı

ABD'nin Maine eyaletinde bir kadın, köpeğini kovalayan ayının suratına yumruk attıktan sonra ısırıldı.

Köpeğini kovalayan ayının burnuna yumruk attı

Yerel yönetimden yapılan açıklamaya göre 64 yaşındaki Lynn Kelly, Porter'daki evinin arka bahçesinde çalışırken köpeği aniden havlamaya başlayıp ormanlık alan koştu.

CNN'in yerel kuruluşu WMUR'a konuşan Kelly, köpeği döndüğünde arkasında bir ayı olduğunu ifade etti.

Kelly, "Ayı bana baktı, ben ayıya. Sanırım ikimiz de birbirimizi korkuttuk" dedi.

İç Balıkçılık ve Yaban Hayatı Dairesi'nin yayımladığı basın bildirisine göre Kelly, kendini olabildiğince uzun gösterip ayının burnuna yumruk attı. Bunun ardından ayının Kelly'nin sağ elini ısırdığı belirtildi. Ayının kadının elini bıraktıktan sonra ormana döndüğü bildirildi.

Olaydan sonra bileğindeki yara için hastaneye kaldırılan Kelly kısa süre içinde taburcu edildi. Olayda köpek yaralanmadı.

Yetkililer, ayının yakalanması için tuzaklar kurulduğunu ifade etti.

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