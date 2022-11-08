Marmara'da köpek balığı saldırısı böyle kaydedildi

Kocaeli Darıca sahilinde kaydedildiği belirtilen görüntüler korku yarattı.

"Sarıyeranlıkhaber" adlı hesabın paylaştığı görüntülerde köpek balığı olduğu belirtilen büyük bir balığın su yüzeyine doğru yaptığı manevra görünüyor.

Paylaşılan bu görüntüye ilişkin yapılan bazı yorumlarda, bu balığın köpek balığı değil kılıç balığı olduğu ve bu mevsimde avlanmak için kıyıya yaklaştığı ifade edildi.

Balığın cinsine ilişkin net bir bilgi bulunmazken, video on binlerce beğeni aldı.

