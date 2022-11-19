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Balıkçı oltasıyla yakaladı gelen talimatla denize bıraktı

Yalovalı amatör balıkçı Emrah Ekinciel, oltasıyla Türkiye'de çok nadir görülen domuz köpekbalığı yakaladı. Balığın görüntülerini üniversiteye atan Ekinciel'e balığın yeniden doğal yaşam alanına salınması tavsiye edildi. Ekinciel köpekbalığını yeniden denize bıraktı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 09:27
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Yalova'da balıkçı özel oltasıyla yakaladı üniversiteden gelen talimatla denize bıraktı. Ölmemesi için mücadele etti

Balıkçı oltasıyla yakaladı gelen talimatla denize bıraktı
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İHA'nın haberine göre, Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde balık avına giden Emrah Ekinciel, oltasına takılan balığı görünce şaşkınlığa uğradı. Balığı oltadan çıkararak ölmemesi için muhafaza altına alan Ekinciel, ilk kez gördüğü canlının cinsini araştırmaya başladı. 

Ekinciel, balığın fotoğraf ve videolarını çekerek İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne ulaştırdı. Üniversiteden gelen cevapta ise bu balığın Latince ismi "oxynotus centrina" olan "domuz köpekbalığı" olduğu belirtildi. 

Bu türün Türk denizlerinde nadir rastlanan bir tür olduğunun ifade edildiği geri bildirimde, balığın yeniden doğal yaşam alanına salınması tavsiye edildi. Bunun üzerine Ekinciel, domuz köpekbalığını kent merkezindeki Yürüyen Köşk Sahili'nden denize bıraktı.

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