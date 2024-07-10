Köpek balığını kurtarmaya çalışan adam yem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Köpek balığını kurtarmaya çalışan adam yem oldu

Kıyıya vurmuş olan köpek balığını tek başına derin suya götürmeye çalışan adam, köpek balığının saldırısına uğradı. Olayı görenler, "Bunun olacağı belliydi." diye yorum yaparak görüntüleri sosyal medyada paylaştı

Bir adam, kıyıya vurmuş ve sürekli arkaya doğru müdahale yapmaya çalışan köpek balığını kurtarmak için tek başına derin suya götürmeye çalıştı. Ancak köpek balığı, adamın bu çabalarına saldırarak karşılık verdi.

Görgü tanıkları, adamın köpek balığını derin sulara taşımaya çalışırken köpek balığının ani bir hareketle saldırıya geçtiğini belirtti. Olay sırasında sahilde bulunan birçok kişi bu tehlikeli anları cep telefonlarıyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, adamın cesur ama tehlikeli girişimi ve ardından yaşanan saldırı anları net bir şekilde görülüyor.

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