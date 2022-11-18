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Temizlik işçisinin ölümüne neden olan köpeğin bakıcısı tutuklandı

Ordu’da kendisine saldıran sahipli köpekten kaçarken aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden belediye temizlik işçisi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 17:06
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Ordu'da belediye temizlik işçisinin ölümüne neden olan köpeğin bakıcısı tutuklandı

Temizlik işçisinin ölümüne neden olan köpeğin bakıcısı tutuklandı
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Altınordu-Ulubey yolu Eskipazar Mahallesi’nde temizlik yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi temizlik işçisi Metin Tirkil’e(53) bölgede bulunan bir fındık fabrikasının sahipli köpeği saldırdı. Köpekten kaçan Tirkil, yoldan geçen hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra jandarma tarafından araç sürücüsü A.K., köpeğin sahibi A.D., köpeğin bakıcısı Erdal D. gözaltına alındı. Aracın sürücüsü jandarmadaki ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden köpeğin bakıcısı Erdal D. tutuklanırken köpeğin sahibi A.D. ise adli kontrol ile serbest kaldı.

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