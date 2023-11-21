Köpek eti yemek yasaklanıyor

Köpek eti tüketiminin yaygın olduğu Güney Kore'den yeni bir adım geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Köpek eti yemek yasaklanıyor

Güney Kore’de hükümet köpek eti tüketiminin yasaklanması için harekete geçti…

Son dönemde ülkede evcil hayvan sahipliğinin giderek arttığı ve Güney Kore lideri Yoon ve eşinin de evcil hayvan sahibi olduğuna dikkat çekilirken, hükümetten dikkat çekici açıklamalar geldi.

Hayvan hakları örgütlerinin baskı yaptığı Güney Kore’de iktidardaki Halkın Gücü Partisi, yeni bir yasa hazırlığı içerisinde olunduğunu duyurdu. Yasa tasarısında köpek eti tüketiminin 2027’de yasaklanması planlanıyor.

Halkın Gücü Partisi’nden Yu Eui-dong, “Köpek eti tüketimi konusunda oluşan sosyal rahatsızlıklara son vermenin zamanı geldi. Son dönemde evcil hayvan sahibi olanların sayısı giderek artıyor ve uluslararası kamuoyundan da Güney Kore’de et tüketiminin yasaklanması konusunda baskılar yükseliyor” dedi.

Güney Kore’de özellikle yaz aylarında ızgara yapılan ya da bosintang isimli çorbalarda tüketilen köpek etini bazı restoranlar da servis ediyor. Ülke genelinde bu tür restoranlara özellikle yaşlıların rağbet gösterdiği de aktarıldı.

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