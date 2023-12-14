Köpekbalığı bacağını kopardı. Denize giren genç hayatının şokunu yaşadı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Rahime Sezgin
Avustralya’da denize giren Matteo Mariotti isimli gence köpek balığı saldırdı. Mariotti, bacağını kaybettiği esnada kamera kayıttaydı.

Büyükbabasını kaybettikten sonra derin üzüntü yaşayan Matteo Mariotti isimli genç, rahatlamak için denize girdi. Talihsiz genç yüzdüğü esnada, köpekbalığının saldırısına uğradı.

Yaşadığı şoku anlatan Mariotti, saldırı esnasında öleceğini düşündüğünü söyledi.

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BACAĞINI KAYBETTİ

Avustralyalı 20 yaşındaki genç, büyükbabasını kaybı sonrası yaşadığı derin üzüntüden dolayı, rahatlamak için girdiği denizde köpekbalığı gördü. Köpekbalığını kayda almak isterken saldırıya uğrayan genci, köpekbalığı bacağından ısırarak denize çekmeye çalıştı. Denizin kırmızıya boyandığı esnada kayıtta olan Mariotti, olaydan sonra açıklamasında, bir an için öleceğini düşüneceğini belirtti.

Matteo, "Bu videoyu saldırıya uğrarken çektim. Video çekerek bacağıma veda etmek istedim. Kesinlikle öleceğimi düşündüm" dedi.

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“AYAĞIMDA KORKUNÇ BİR AĞRI HİSSETTİM”

Matteo açıklamasının devamında: "Cuma günü saat 16:30'du ve büyükbabam Giovanni'nin öldüğünü yeni öğrenmiştim. Rahatlamaya ihtiyacım vardı ve kıyıdan çok uzak olmayan bir yerde yüzmeyi düşündüm. Köpek balığı yakalamak için küçük bir kamera çektim ama birkaç adım sonra ayağımda korkunç bir ağrı hissettim" dedi.

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