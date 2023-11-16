Denizden çıkan canlı dehşete düşürdü. Türünün en tehlikesiydi görenler kaçmaya başladı

Avustralya'daki bir plaja gidenler denizde esrarengiz bir canlı görünce hayatları boyunca unutamayacakları bir an yaşadı. Üzerlerine doğru gelen canlının türünü öğrenenler büyük korku yaşadı.

Denizden çıkan canlı dehşete düşürdü. Türünün en tehlikesiydi görenler kaçmaya başladı

Yeniakit'in haberine göre, Avustralya'daki kamp alanında yaşanan olay dünya basınında büyük bir yankı uyandırdı. Plaj alanında kamp yapmaya gidenler, karşılarında gördükleri hayvan nedeniyle dehşete düştü. Çünkü karşılarında gördükleri hayvan dünyanın en korkunç kuşları arasında yer alıyordu.

Queensland Çevre ve Bilim Bakanlığı'nın 13 Kasım tarihli bir haber bülteninde, izleyicilerin 31 Ekim'de Bingil Körfezi Kamp Alanı'na doğru yüzen bir yaratık tespit ettiği belirtildi. İlk başta bunun bir kaplumbağa ya da köpekbalığı olduğunu düşündüler.

Hayvanın kıyıya ulaşmasıyla kimliği netleşti. Yaban hayatı yetkilileri bunun genç bir cassowary olduğunu söyledi.

Queensland Çevre ve Bilim Departmanına göre Cassowaries, Queensland ve Papua Yeni Gine'nin yağmur ormanlarında bulunan uçamayan büyük bir kuş türüdür . Yaklaşık 2 metre uzunluğa ve yaklaşık 75 kilo ağırlığında. Kuşun uzun renkli bir boynu, kafasında bir “Miğfer” ve ayak parmaklarında “Hançer şeklinde büyük bir pençe” var.

Kongre Kütüphanesi'ndeki bir makaleye göre büyüklükleri, güçleri ve pençeleri nedeniyle kassowaryler "Dünyanın en tehlikeli kuşu " olarak kabul ediliyor. Açıklamada, kuşun davranışının da "Öngörülemez" olduğu belirtildi.

Queensland Departmanı Yaban Hayatı Sorumlusu Stephen Clough, "Cassowary'ler yüzebilir ve nehrin bir tarafından diğer tarafına geçmek için suya gidebilirler ya da evcil köpekler ya da başka bir Cassowary tarafından toprak anlaşmazlığı nedeniyle tehdit altında olduklarını hissederlerse" dedi. Açıklamada Çevre ve Bilim belirtildi.

Clough, "Bu hayvanın suda ne kadar süre kaldığını veya neden yüzmeye gittiğini bilmiyoruz ancak görüntüler hayret verici" dedi. Yetkililer, kamp alanının ev sahibi Nikita McDowell'in, Cassowary'nin "beklenmedik okyanus yüzmesini" filme aldığını söyledi.

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