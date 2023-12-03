Köpekler ilçe merkezine inen ayıya hayatı dar etti

Kastamonu'nun Küre ilçesinde ilçe merkezine inen bir ayı sokak köpekleri tarafından köşeye sıkıştırıldı.
Köşeye sıkışan ayı zor anlar yaşarken, o anlar saniye saniye kaydedildi.
Kastamonu'da ilçe merkezine inen bir ayıyı köşeye sıkıştıran sokak köpekleri, ayıya zor anlar yaşatırken, olay çevrede bulunan vatandaşlar tarafından an be an kaydedildi.
Kastamonu'nun Küre ilçesinde ilçe merkezine inen bir ayı sokak köpekleri tarafından köşeye sıkıştırıldı.
Köşeye sıkışan ayı zor anlar yaşarken, o anlar saniye saniye kaydedildi.