Köpekler karaca yavrusuna saldırdı. Köylüler kurtardı

Giresun'un Eynesil içesinde köpeklerin saldırısına uğrayan yavru karaca vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Köpekler karaca yavrusuna saldırdı. Köylüler kurtardı

İHA

İlçeye bağlı Aralık köyünde sabah saatlerinde vatandaşlar, yavru karacaya köpeklerin saldırması sonucu köpeklerin saldırısından kurtararak müdahalede bulundular.

Aralık köyü sakinlerinden Mehmet Şükür (70) köpeklerin ağzından yaralı şekilde aldıkları yavru karacayı Eynesil İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne getirdi. Şükür, sabah saatlerinde evinin kapısında otururken seslerin geldiğini söyleyerek “Seslerden dolayı ormana gittim. Köpekleri kovaladım. Karacayı aldım ve Eynesil ilçe Tarım Müdürlüğüne getirdim. Rutin kontrolleri yapıldı. İl Orman müdürlüğü ile görüşüldü ve yavru karacayı bulduğum yerde salınması gerektiğini söylediler" dedi.

Yavru karaca vatandaşla tarafından yoğun ilgi görürken, Mehmet Şükür karacayı Veteriner kontrolüne de götürdü. Veteriner tarafından da kontrolü yapılan yavru karacanın karnı doyuruldu. Yavru karaca tüm kontroller sonrası bulunduğu yerde doğaya bırakılmak üzere Aralık köyüne götürüldü.

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