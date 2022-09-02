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  • Abdullan Avcı'nın nasıl kandırıldığını açıkladı. Futbolun Poseidonu Cevat Kol'dan bomba yazı

Abdullan Avcı'nın nasıl kandırıldığını açıkladı. Futbolun Poseidonu Cevat Kol'dan bomba yazı

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 11:29
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Kopenhag ile bilgileri Cornelius’tan alıyorum diyen Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı’nın kim tarafından kandırıldığını Cevat Kol yazdı

Abdullan Avcı'nın nasıl kandırıldığını açıkladı. Futbolun Poseidonu Cevat Kol'dan bomba yazı
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CEVAT KOL / Yeniçağ

Trabzonspor’da inanılmaz hareketli günler yaşanıyor. Transfer pazarı Trabzon’da kurulmuş gibi!

Gelenler, gidenler… Bir yandan alınıyor, diğer yandan satılıyor. Gelişmelerin hızına yetişemiyoruz! 
Yönetim bu hareketi daha önce de  yaptı. TFF seçimlerini hatırlayın. İstenilen sonuç alınamayınca  hemen transfer düğmesine basıldı.

Üç dört oyuncuyu arka arkaya transfer edildi.. Camianın gazı alındı. TFF hüsranı unutulup millet transfere odaklandı. 
Şimdi ikinci dalga geldi. Antalya’dan yenilen 5 gol, Galatasaray ile golsüz beraberlik, şampiyonlar liginden elenmek camiada adeta şok etkisi yarattı. Şampiyonlar ligine kalarak altın küpü alacak olan Trabzonspor yönetiminin böyle bir hazineyi tepip istenilen transferleri zamanında yapmazken düğün geçtikten sonra kınaya yatırım yapması tabiki garip oldu.
“Kopenhag ile bilgileri Cornelius’tan alıyorum!” diyen teknik direktör Avcı’nın kandırıldığını gördük. Meğer kale içerden fethedilmiş. Bu oyuncu apar topar Kopenhag’a satıldı! Şaibeli bir gidiş oldu. Abdülkadir Ömür bayrak açtı. Gitmek istediğini net olarak söyledi. Koita’nin 1,4 milyon aldığı bir takımda Ömür’e 400 bin Euro vermek adalet mi? Trabzonspor yönetimi camiayı toparlama adına düğmeye bastı. Kesenin ağzını açtı. Umut Bozok’u, Gomez’i beş gün içinde bitirdi. Paranın bir önemi yok. Krizi savmak, akan kanı durdurmak. Yusuf Yazıcı sırada. Takımda yığılmalar oldu. Şimdi eldekileri çıkarmak lazım. Belli ki iç piyasada bazı takımlar epey bir ganimete konmuş olacak. Trabzonspor’un parasını verdiği oyuncuları oynatacak..

BAKALIM KREDi OLACAK MI ÜMRANİYESPOR

Hangi kredi Ümraniye takımının Trabzonspor’a kredi olup olmayacağını bu akşam göreceğiz. Ligde 4 maçta bir puanı var. Galibiyeti yok. Ligin yeni takımı olan Ümraniyespor az gol yiyen bir takım gibi görünüyor. Savaşıyor, iyi mücadele ediyor. Sadece bu kadar. Trabzonspor bir hafta içinde üç deplasman müsabakası oynayacak. Ümranıyesppr bunların ilki. Bu hareketliliği galibiyetle taçlandırmak isteyecektir. Ayarı olmayan bu ligde Trabzonspor galibiyete yakın olsa da oynamadan bir öngörüde bulunmak zor. Bakalım Ümraniye sıkıntılı Trabzonspor’da yüzleri güldürecek mi!

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