Köprüden düşen motosikletli hayatını kaybetti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, köprüden dereye düşen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, bu sabah saatlerinde vatandaşların köprünün altında sürücünün cesedini görmesi ile ortaya çıktı.

Köprüden düşen motosikletli hayatını kaybetti

İHA’nın haberine göre, Burhaniye'nin Subeylidere Mahallesi yolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybederek köprüden dereye düşen motosiklet sürücüsü Osman Yordam (36) hayatını kaybetti.

Subeylidere-Burhaniye yolu Hacımuharrem köprüsü altında bir erkek cesedi gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekibi, kazada hayatını kaybedenin bir çocuk babası çiftçi Yordam olduğunu belirledi. Yordam’ın cenazesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarıldı ve Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yordam’ın, dün akşam saatlerinde 10 YJ 440 plakalı motosikleti ile Tahtacı Mahallesi'nden dönerken kaza geçirdiği tahmin edilirken, jandarma kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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