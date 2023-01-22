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Köprüden uçan otomobil çaya düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Adana’nın Pozantı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak Çakıt Çayı'na uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 02:16
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Köprüden uçan otomobil çaya düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Köprüden uçan otomobil çaya düştü: 1 ölü, 2 yaralı
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Ç.S. idaresindeki otomobil, Adana-Aksaray kara yolunun Çakıt Çayı yakınlarında kontrolden çıkarak köprüden düştü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ş.Ü. ile A.A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan A.A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ç.S. ile Ş.Ü. ise burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.(AA)

Köprüden düşen otomobil çaya düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Köprüden düşen otomobil çaya düştü: 1 ölü, 2 yaralı

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