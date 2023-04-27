Kopyacı Biden. Gazetecilerin karşısına kopya kağıdıyla çıktı

Biden basın toplantısına kopya kağıdıyla katıldı. 80'lik Biden'ın şaşırmasın diye soru soracak muhabirlerin fotoğrafları bile kopya kağıdını yapıştırıldı.

Kopyacı Biden. Gazetecilerin karşısına kopya kağıdıyla çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın, dün Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile katıldığı ortak basın toplantısına elinde bir "kopya kağıdı" ile katılması ABD'de büyük yankı uyandırdı. Söz konusu kağıtta gazetecilerin soracakları soruların yer aldığı ve bunun yanında da soru soracak muhabirlerin fotoğrafılarının bile olduğu iddia edildi.

ABD’nin 80 yaşındaki başkanı Joe Biden’ın dün basın toplantısında çekilen görüntüleri ülke gündemine oturdu. 2024 seçimlerine aday olacağını resmi olarak duyuran 80 yaşındaki Biden, dün Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’ü Beyaz Saray’da ağırladı. İki isim ortak basın toplantısı düzenlerken çekilen fotoğraflardaki bir detay tartışmaları beraberinde getirdi.

Biden’ın elinde tuttuğu ve ara ara baktığı notların detaylı fotoğraflarını çeken Reuters muhabirleri, Biden’ın elindeki notlarda kendisine yöneltilecek sorular, soruları soracak gazetecilerin isimleri, çalıştığı kurum ve fotoğraflarının yer aldığını ortaya çıkardı.

Biden’ın kendisine yöneltilecek sorulara önceden hazırlık yaptığı ve hatta soru soracak gazetecilerin isimlerinin telaffuzunun bile yazılı olduğu tespit edildi. Biden’ın elindeki kağıtta ilk soruyu Los Angeles Times muhabiri Courtney Subramanian’ın soracağı ve soruların detaylarının yer aldığı belirtildi.

Biden daha önce de benzer kopya kağıtlar ile basın toplantılarına katılmış ve bu durum Cumhuriyetçilerin tepkisini çekerek, “Başkan Biden’ın akıl sağlığı iyi değil” yorumlarının yapılmasına sebep olmuştu.

Geçen yıl da Biden’ın elindeki bir notta, “Siz, Roosevelt Odası’na gireceksiniz, katılımcılara merhaba dedikten sonra siz, size ayrılan yere oturacaksınız” yazıyordu.

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