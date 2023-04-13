ABD Başkanı Joe Biden müttefiki İngiltere Başbakanını tanımadı. Başbakanı kenara itip başkasını selamladı

ABD Başkanı Joe Biden dün Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'ya resmi ziyarette bulundu. Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ı kenara itti ve Kral 3. Charles'ın temsilcisini selamladı.

Kameralara yansıyan o anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Biden'ın, İngiltere Başbakan Rishi Sunak'ı sertçe kenara itmesi, yüz ifadeleri ve üniformalı Kral temsilcisini selamlaması oldukça ilginç bulundu.

İngiliz gazetesi Daily Mail'e konuşan uzmanlar, "Vücut dili gösteriyor ki Joe Biden kabaca hareket etti. Soğuk bir yüz ifadesi vardı. Bu resmen bir diplomatik hakaret. Zaten şunu sormak lazım: Acaba Joe Biden, Rishi Sunak'ı tanıyabildi mi?" dedi.

Daily Mail'e konuşan uzmanlar, Joe Biden'ın 90'lardaki ırkçı cümlelerine atıfta bulunarak iğneleme yaptı ve "Belki de gözlük taktığı için tanıyamamıştır” dedi.

İngiliz uzmanlar, Joe Biden'ın "bunadığını" şu sözlerle açıkladı:

O anda zihni, masadaki yemek tabakları gibi bomboştu. Birilerini selamlamak istedi. Normalde liderler fotoğraf çektirirken her şey kurgulanır ama önemli olan vücut dilinin dünyaya verdiği mesajdır. Biden'ın garip tavrı şüphesiz iki pek iyi bir mesaj vermedi.

BU GARİPLİK BİDEN’DA İLK KEZ OLMUYOR

Eski başkan Donald Trump tarafından "Baygın Joe" olarak tanımlanan Joe Biden'ın, alzheimer hastası olduğu iddia ediliyor.

Birçok kez havayla tokalaşan, gideceği yeri unutan ve sakarlıklar yapıyor.