Koreliler bir anda gençleşti

Geleneksel yaş hesaplama tekniği kullanan Güney Kore, uluslararası sisteme geçince bir anda gençleştiler.

Koreliler bir anda gençleşti

Güney Kore medyasında yer alan haberlere göre, yeni bir yasa yürürlüğe girmiş olup Koreliler bugünlerde ülkenin geleneksel yaş hesaplama yönteminin yerine uluslararası yaş hesaplama yöntemini kullanmaya başladı. Bu değişiklik sonucunda Korelilerin yaşları bir veya iki yaş gençleşti. Geleneksel yaş sistemi, Kore'de günlük yaşamda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sistemde, insanlar doğduklarında bir yaşında kabul edilir ve her yıl 1 Ocak'ta yaşlarına bir yıl eklenir. Yani, 31 Aralık'ta doğan bir bebeğin, 1 Ocak'ta iki yaşında olduğu kabul edilir.

Ancak, yeni yasaya göre doğumda sıfırdan hesaplama ve her doğum gününde bir yıl eklemeye dayanan uluslararası yaş hesaplama yöntemi, tıbbi ve yasal belgelerde kullanılmak üzere Kore'de 1960'ların başından beri benimsenmiştir. Bununla birlikte, Koreliler diğer her şey için geleneksel yöntemi kullanmaya devam etmişlerdir, yani yaşlarına her yıl 1 Ocak'ta bir yıl eklemeye devam etmişlerdir.

Ayrıca, askerlik çağına gelme, okula kayıt olma, alkol tüketme ve sigara içme gibi durumların hesaplanmasında kullanılan bir başka yaş sistemi daha bulunmaktadır. Bu sistemde, bir kişinin yaşı doğduğunda sıfırdan hesaplanır ve her yıl 1 Ocak'ta bir yıl eklenir. Yetkililer, bu yaş hesaplama yönteminin şu anda devam edeceğini belirttiler. (DHA)

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